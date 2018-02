L'Eliana prepara nova imatge restaurada de Sant Vicent

L'Associació de Sant Vicent Ferrer de l'Eliana ha prés l'acord de pagar íntegrament el procés de conservació i restauració de la imatge principal del sant valencià de la parròquia del Carme de la localitat. L'entitat, que des de la seua fundació fa sis anys té com a president a Vicent Ortolà, va baixar la imatge del sant de la seua capella per a ser traslladada al taller de l'Acadèmia d'art i projectes artístics Icrearts de la localitat.

Allí el professor i restaurador Vicente Misses realitzarà un procés de conservació i restauració, condicionant la imatge del sant valencià. El principal motiu que ha portat a la l'associació vicentina a sufragar i escometre la restauració, -a part de la seua urgent rehabilitació- és també el començament el pròxim 5 d'abril de l'any jubilar vicentí.

El pare predicador va morir el 5 d'abril de 1419 en la ciutat francesa de Vannes, en aquella època Regne de Bretanya, on està enterrat. No obstant açò, des de temps immemorial, la festivitat del Sant Vicent «del ditet» se celebra el segon dilluns de Pasqua per a no coincidir amb els dies d'abstinència i dejuni de la setmana santa, que va oscil·lant segons el calendari llunar. La celebració interdiocesana del Jubileu Vicentí, que s'obrirà el dia de Sant Vicent Ferrer de 2018 i es clausurarà el 2019, ha sigut anunciada mitjançant una declaració signada de forma conjunta, pels bisbes de les tres diòcesis de la Comunitat Valenciana i de la diòcesi de Tortosa de la qual formen part localitats del nord de la província de Castelló.