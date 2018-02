Dones picassentines pinten el seu propi llenç al Muvim

La Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Picassent continua amb la programació d'activitats durant este trimestre. Per això, fa pocs dies, un grup format per 45 dones del municipi va realitzar una eixida al Museu Valencià de la Il·lustració Moderna ( MUVIM) on varen tindre l'oportunitat de crear la seua pròpia obra d'art. L'experiència les va portar a l'aventura d'enfrontar-se per primera vegada a agafar un pinzell i pintar el seu propi llenç.

L'artista, Cari Roig, va ser l'encarregada de dirigir esta activitat que no buscava la creació d'obres d'art sinó més bé facilitar l'experiència de trencar amb la quotidianitat i trobar-se amb elles mateixa i la seua creativitat.

Per altra banda, l'eixida també va comptar amb la visita a les 2 exposicions que a hores d'ara es troben instal·lades en este museu valencià. La primera, es composa d'una maqueta de la València del segle XVIII feta a partir del plànol del pare Tosca, i gràcies a les explicacions de Bernia Mitjans, el grup va poder endinsar-se en el passat d'una València farcida d'art i cultura.



Un recorregut per les «rapades»

La segona exposició visitada porta per títol «Jo sóc. Memòria de les dones rapades», i fa un homenatge a la memòria de les dones rapades. La mostra fa un viatge en el temps per retrocedir a l'etapa del franquisme i donar a conéixer una de les formes de represàlia cap a les dones en aquella època on estes eren desposseïdes del seu cabell, la seua feminitat i la seua identitat. El grup va estar acompanyat de la regidora d'Igualtat, Belén Bernat i de la tècnica de l'àrea.