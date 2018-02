Inèrcia enllestix el llançament del seu nou disc presentant el segon videoclip d'avançament: «Màgia»

El grup Inèrcia ja escalfa motors per al llançament del seu nou disc amb la presentació del seu segon videoclip: «Màgia». El videoclip porta de nou la signatura de Blat i va ser rodat, com Mans, en un escenari que coneixen bé els Inèrcia. Originaris de Banyeres de Mariola, la banda va participar en el rodatge durant este hivern en la serra que posa nom a la seua llar.

El resultat és un curtmetratge narratiu dividit en dos parts i que mostra el camí des de l'angoixa de sentir-se presoner a l'eufòria d'experimentar la llibertat. Este segon capítol es recrea també en la senzilla felicitat de qui està redescobrint als altres amb nous ulls.



La «Lluita» comença en març

«Màgia» és el segon passatge del nou treball d'Inèrcia, un EP que portarà com a títol «Lluita» i es publicarà el pròxim mes de març. Després de «No és cap simulacre» (Mésdemil, 2012) i «Sendes salvatges» (Mésdemil, 2015), la formació composta per Aitor Estan (veu i guitarra), Pau Tudela (guitarra), Patri Montava (bateria) i Saül Sempere (baix) va tornar a l'estudi seguint el camí cap a la maduresa sonora. El viatge els va portar fins els legendaris estudis Garate Studio, al País Basc, on van gravar el disc de la mà de Kaki Arkarazo.

En les cinc cançons de «Lluita», la banda conserva la seua essència punk rock i al mateix temps desenvolupa una faceta exploradora cap a altres territoris com l'electrònica. Sense abandonar les influències d'on va germinar la seua vocació, com Green Day o Biffy Clyro, la banda ha trobat noves inspiracions en altres bandes anglosaxones, com ara Paramore, Twenty One Pilots o Bring Me The Horizon.