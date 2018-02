Muralistes urbans se citen a la Punta per defensar l'horta

Com a part de la campanya «Aturem la ZAL, Recuperem La Punta», coordinada per la plataforma Horta és Futur NO a la ZAL, València acollirà alguns dels artistes urbans més reconeguts d'Europa. Segons han explicat els organitzadors, s'ha triat la La Punta, coneguda per la seua històrica i tradicional horta, per haver «estat víctima dels abusos reiterats de les administracions». «Tot i estar reconeguda com a «zona no urbanitzable d'especial protecció», el seu entorn natural i teixit social han estat greument danyats per l'imparable avanç del port», han manifestat.

La resistència dels veïns no va servir per aturar la destrucció de 70 hectàrees d'horta productiva, però sí per paralitzar la ZAL. Tres sentències judicials del Tribunal Superior de Justícia van anul·lar el projecte. Recentment, però, s'han posat en marxa els tràmits per reactivar el Pla de la ZAL.

En el marc d'este context es presenta SENSEMURS, la 1a Trobada de Muralistes per l'Horta, que tindrà lloc els dies 10 i 11 de març 2018. Hi participaran alguns dels artistes d'art urbà més reconeguts d'Europa. Juntament amb el suport de les vora 50 associaccions i col·lectius en defensa del territori que formen part de la plataforma Horta és Futur No a la ZAL, donaran a conèixer la problemàtica d'esta pedania històricament desterrada. El projecte ha rebut el I Premi Còmic i desenvolupament social, atorgat per la Fundació Divina Pastora.

Durant les jornades es realitzaran murals i instal·lacions públiques en diverses zones de la Punta, que es complementaran amb diverses activitats culturals i visites guiades.

A través d'estes intervencions artístiques «es pretén visibilitzar i donar suport a la llarga batalla per anul·lar definitivament la ZAL». Repensar i recuperar La Punta com a espai verd, viu i estratègic per a la connexió entre el Parc Natural del riu Túria i el Parc Natural de l'Albufera «es absolutament necessàri per al context de canvi climàtic actual. Els ciutadans tenen dret a decidir un futur millor per al seu territori, a través de polítiques que preservin la seua cultura i identitat i l'important valor natural de la zona. La recuperació de la Punta seria el símbol que una altra manera de fer política territorial és possible, anteposant el patrimoni natural, la dignitat del seus habitants i el seu llegat viu» han explicat els seus impulsors. La presentació oficial de SENSEMURS tindrà lloc el dissabte 10 de març a les 11.00, davant del Xalet de Bartual, a la Punta, València.