Una jornada analitza el vincle entre museu i nova tecnologia

Les noves tecnologies com a eina fonamental per tal de millorar la divulgació dels continguts museogràfics i relacionar-se amb els públics. Esta ha estat la premissa sobre la qual han debatut i intercanviat experiències un centenar de tècnics, estudiants i professionals de la gestió cultural i dels museus de la Comunitat Valenciana durant el transcurs de la VII Jornada de Museus Locals, celebrada en l´Auditori Mestre Vicent Tortosa de la Llosa de Ranes sota el títol Museus locals i tecnologies digitals. Eines per a divulgar i comunicar els museus.

La trobada, organitzada pel Museu Valencià d´Etnologia, l'Ajuntament de la Llosa de Ranes i el Servei de Formació de la Diputació de València, ha comptat amb la presència del diputat de Cultura, Xavier Rius; el director del Museu Valencià d´Etnologia, Francesc Tamarit; i l´alcalde de la Llosa de Ranes, Evarist Aznar.

Esta setena jornada formativa, emmarcada dintre de les accions recollides en la Xarxa de Museus Etnològics que coordina el Museu Valencià d´Etnologia, ha estat centrada en el paper de les tecnologies digitals com a eina que ha permès als museus obrir nous camins de divulgació cultural i noves relacions amb els públics. En aquest sentit, les diferents formes de consum cultural, en marcs cada vegada més deslocalitzats, els recursos per a transmetre el missatge museològic, les possibilitats experiencials que ofereixen aquestes tecnologies o els mecanismes dels visitants per tal d´accedir i valorar el treball dels museus han estat alguns dels aspectes fets servir per a la reflexió i la presentació de casos concrets elaborats des de les institucions museogràfiques.

La jornada ha finalitzat amb una visita a la Casa del Pou. Museu Històric i Etnològic de la Llosa de Ranes, guiada per Tono Herrero i Aureli Domènech, dissenyadors de l´exposició permanent d´aquest centre expositiu. Durant la mateixa s´han mostrat els objectius i les propostes museogràfiques engegades per produir cadascun dels espais en que s´articula el museu i el seu discurs museogràfic.

Una jornada, promoguda pel Museu d´Etnologia, que té per objectiu abordar temes que milloren la gestió dels museus locals amb l´aportació d´especialistes i professionals del sector. A més de propiciar un marc de comunicació i relació entre els professionals dels museus locals; així com presentar cada any un museu diferent entre els que integren la Xarxa de Museus Etnològics Locals.