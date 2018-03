La riquesa lèxica de les Falles, en un curtmetratge

Un dia ´típic´ de falles comença amb la seua ´despertà´, els bunyols i els coets que inunden places i carrers. Continua amb la ´mascletà´, els acords de les bandes de música i l´ofrena. I en aquesta, a través de la indumentària de la dona i de l´home, es mostra un dels elements més lluïdors de la festa. Acompanyat, tot plegat, de ´germanor´, ´emoció´, ´comboi´ i, per suposat, de ´festa´. Aquest és el recorregut que proposa Viu les Falles!, un audiovisual de curta durada, presentat per la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València i pensat per a ser distribuït a través de les xarxes socials i per missatgeria instantània, el qual pretén mostrar, en només 45 paraules, la riquesa lèxica de la festa de les Falles.

El vídeo, creat per l'estudi Granissat –els components del qual han sigut formats en l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València–, ha estat presentat a la Sala de Cristall de l´Ajuntament de València, en presència del diputat de Cultura, Xavier Rius; el regidor de Cultura Festiva a l'Ajuntament de València, Pere Fuset; la cap de la Unitat de Normalització Lingüística de la corporació provincial, Immaculada Cerdà; la Fallera Major de València, Rocío Gil; a més de la Fallera Major Infantil; Daniela Gómez; i les seues respectives Corts d´Honor.

Xavier Rius ha explicat que aquest audiovisual «s´emmarca dintre de la campanya de normalització lingüística impulsada des la Diputació, en aquest cas, amb la terminologia adreçada a la festa fallera», ha indicat. «No es poden concebre les Falles sense una llengua que ens singularitza al conjunt dels valencians i les valencianes». Un treball, en definitiva, «fet per tal d´apropar i mostrar la festa fallera, a més de contribuir a la seua internacionalització», ha subratllat Xavier Rius.

Per la seua part, el regidor de Cultura Festiva a l´Ajuntament de València, Pere Fuset, ha aprofitat l´ocasió «per a agrair a la Diputació, un any més, la seu contribució al lèxic i la terminologia fallera». Fuset ha assegurat que les Falles «constitueixen una festa que no s´entén sense el valencià», alhora que ha afirmat que aquestes «han estat tradicionalment una eina per normalitzar la llengua autòctona a la nostra ciutat». En última instància, el també president de la Junta Central Fallera ha indicat que les Falles «són unes aliades del valencià, per tal de preservar la nostra llengua com a part del patrimoni de tots els valencians i les valencianes», ha apuntat.



Música de Biano

Per a la realització de l´audiovisual s´ha comptat amb la col·laboració de Biano, músic del grup Orxata Sound System, qui ha composat una música expressament per a l´ocasió. Una peça minimalista i conceptual, que recupera elements de la tradició musical valenciana, combinats amb ritmes d'avantguarda.

Així mateix, s´ha comptat amb la participació de Paula Gabarda, Fallera Major de la comissió Barraca - Espadán (sector Malvarosa-Cabanyal-Beteró). A més del faller Fran Puertes, qui pertany a una família molt lligada a la festa: la firma d'indumentària valenciana Eugenia Puertes, la qual ha realitzat els vestits de Rocío Gil, Fallera Major de València per al present exercici.

De la mateixa manera, els sis músics que intervenen en el vídeo formen part de la Unió Musical de Torrent. Mentre que el ninot que apareix a l´audiovisual és obra de l'artista faller de Benicarló, Grego Acebedo.