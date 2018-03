Deiland: arriba el primer videojoc en valencià per a la Playstation 4

Després de diversos mesos de treball i desenvolupament, Sony Interactive Entertainment Espanya (SIE Espanya) ha anunciat el llançament, en exclusiva per a PlayStation 4 (PS4), de Deiland, creat per l'estudi valencià Chibig. El títol, reconegut a nivell internacional, ha sigut elaborat dins de la iniciativa de suport al desenvolupament espanyol PlayStation Talents en col·laboració amb Lanzadera, i ja està disponible a Espanya i en la resta d'Europa en format digital a través de PlayStationStore a un preu assequible.

Es tracta del primer videojoc que arriba a PS4 en valencià. Abraham Cózar, director de l'equip i natural de Meliana, ha manifestat el seu compromís amb la creació de continguts en valencià: «Deiland és molt narratiu, com un conte, i estic especialment il·lusionat per haver-ho explicat en valencià, la meua llengua materna». L'estètica i el personatge del joc recorden particularment al llibre «El Petit Príncep», que l'estudi Chibig va prendre com a referència de partida per a crear aquest univers fantàstic.

L'usuari experimenta la sensació de posar-se en la pell d'Arc, un xiquet que ha sigut enviat a un minúscul planeta, que dóna nom al joc, per a trobar un misteriós cristall que amaga en el seu interior. El jugador ha d'aprofitar els recursos del planeta i posar en pràctica les seues capacitats per a sembrar, collir, construir i fabricar objectes artesanals, alhora que conèixer pintorescs personatges amb els quals fer tractes i viure aventures. Al llarg d'aquesta història, la relació entre el xiquet i el planeta farà aflorar el poder del cristall màgic que guarda Deiland.

Reconeixement internacional

Chibig va iniciar una campanya en la coneguda plataforma de finançament Kickstarter amb 10.000 dòlars com a objectiu per a poder finançar el seu desenvolupament. En menys d'una setmana va aconseguir aquesta xifra i la va veure àmpliament superada fins a arribar als 30.000 dòlars. A més, el videojoc va ser nominat a millor desenvolupament nacional dels Premis Titanium durant el mes de desembre i ja compta amb més de 2 milions de jugadors en els seus títols per a mòbil.

Chibig va entrar a formar part del programa PlayStation Talents Games Camp en 2017 en la seu de València, un del sis vivers de projectes que el programa PlayStation Talents té repartits per tota la geografia espanyola. Allí, amb el suport de PlayStation i de Lanzadera, l'acceleradora d'empreses que dona suport a emprenedors per a fer realitat els seus projectes, l'estudi ha estat treballant els últims mesos per a publicar este joc.