L'Hemisfèric recorre en abril les meravelles de l'enginyeria amb el filme «Dream Big»

L'Hemisfèric de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València incorporarà a partir del diumenge 1 d'abril una nova pel·lícula IMAX en la seua programació. Es tracta de Dream Big, una producció que permet conèixer l'enginy humà darrere de les meravelles de l'enginyeria i com el treball dels seus creadors ajuda a millorar les nostres vides i a aconseguir un futur més sostenible.

Des de la Gran Muralla Xinesa i els edificis més alts del món fins a robots subaqüàtics, cotxes solars o ciutats intel·ligents, Dream Big utilitza una sèrie d'inspiradores històries per a ensenyar un món ocult darrere dels invents i estructures de tot el món.

La pel·lícula ofereix una nova perspectiva de l'enginyeria més enllà de les matemàtiques i la ciència, amb el que pretén contribuir a crear vocacions científiques en les pròximes generacions. La cinta IMAX és una producció de MacGillivray Freeman Films en col·laboració amb la Societat Americana d'Enginyers Civils (ASCE) i presentat per Bechtel Corporation.