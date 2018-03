El Museu de Prehistòria visibilitza el paper de les dones en Viquipèdia

El Museu de Prehistòria de València ha organitzat una àmplia varietat d'activitats entorn del Dia Internacional de la Dona per a convidar a la ciutadania a reflexionar sobre el paper de les dones en diferents èpoques. Una de les iniciatives és una jornada d'edició de la Viquipèdia per a incloure a dones cèlebres en el camp de l'arqueologia.

Amb motiu del Dia Internacional del pròxim dijous, 8 de març, la Unitat de Difusió Didàctica i Exposicions oferirà durant la jornada visites programades perquè els visitants s'adonen del paper de les dones en la prehistòria.

La biblioteca infantil de la pinacoteca també dedicarà el protagonisme d'aquest mes a la dona. Tots els diumenges, la sala de descans de la primera planta del museu acollirà de 10 a 14 hores aquest cicle d'activitats d'animació lectora: «Hera, Afrodita, Pandora, Helena... més enllà del mite: dones», aquest diumenge, 4 de març; «La dama ibèrica, molt més que un pentinat, una dona», el dia 11, i «Ni patrícies, ni plebees, ni esclaves: només dones», l'últim diumenge de març.

Paral·lelament, el Museu de Prehistòria durà a terme dues accions vinculades a la dona i les noves tecnologies, sota el títol «Dones i arqueologia». La primera és una jornada d'edició en la Viquipèdia amb l'objectiu d'incorporar i millorar la presència de biografies de dones dedicades a aquesta ciència, així com dels jaciments que elles investiguen.

Es tracta d'una col·laboració que es realitza per segon any consecutiu, amb la participació de la biblioteca del Museu, el Museu Arqueològic Nacional, la Universitat de València (UV), Wikimedia Espanya i Animal Wikimedia.

El «viquiprojecte» d'enguany tindrà lloc a Madrid i València, en aquest cas en la biblioteca del Museu de Prehistòria de València durant dimarts que ve, 6 de març, de 10 a 14 hores. Els interessats poden inscriure's en la web www.wikimedia.es/arqueologas i podran portar el seu ordinador o utilitzar algun dels quals hi haurà disponibles per a realitzar l'activitat.

La segona iniciativa de «Dones i arqueologia» és un petit vídeo elaborat a partir de fotografies d'arxius fotogràfics que han elaborat conjuntament el Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, la Unitat d'Igualtat i la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat, amb el suport del Museu de Prehistòria.

L'objectiu d'aquest audiovisual és millorar la visibilitat de les dones arqueòlogues i, al mateix temps, promoure un debat i reflexió sobre el tema en les xarxes socials. El centre utilitzarà els seus comptes de Twitter i Facebook.

Activitats per al 8 de març

El Dia Internacional de la Dona, dijous que ve, les visites programades posaran el focus sobre la visibilitat de les dones en la prehistòria i en el món antic, amb l'activitat «Jo Jane, tu Tarzán» que ha preparat la Unitat de Difusió Didàctica i Exposicions del Museu.