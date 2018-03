Elisa Sanchis, María Elena Simón i Margarita Ramón-Borja guanyen els Premis Isabel Ferrer

La fundadora de la llibreria La Traca, Elisa Sanchis; la professora María Elena Simón i la directora escènica Margarita Ramón-Borja, han sigut les guanyadores dels Premis Isabel Ferrer 2018 que el Consell concedeix a tres persones o entitats que hagen destacat «en la lluita per la igualtat efectiva entre dones i homes».

El jurat, presidit per la directora general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, María Such, ha triat les guardonades entre les candidates proposades per les entitats feministes valencianes, a les quals es va convidar a participar «activament» en el procés de propostes, segons ha informat l'organització en un comunicat.

L'acte de lliurament dels premis i la presentació de la campanya institucional del 8 de març tindrà lloc el dimarts 6 de març a Elx. Aquests guardons tenen la finalitat de reconèixer aquelles persones que han destacat «per trencar els prejudicis socials i culturals que impedeixen les dones ser iguals que els homes o que hagen destacat per la seua tasca a favor de la igualtat».