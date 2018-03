El Mocador de Sagunt guanya el premi al millor llibret amb una col·lecció de relats

El treball de la comissió el Mocador de Sagunt ha tornat a tindre el seu reconeixement. El llibret dedicat a la literatura infantil i juvenil, que ha comptat amb la participació de 60 artistes, ha aconseguit el primer premi del concurs que convoca la Conselleria de Cultura, en la modalitat de Comunitat Valenciana. La falla rebrà 4.000 euros, que es la dotació del primer premi del concurs.

El llibret, coordinat per Hugo Morte, consta de vuit volums i és una col·lecció de relats infantils i juvenils d´artistes com Carlos Cano, Enric Lluch, Fina Girbés, Mercé Climent, Fani Grande o Teresa Broseta. Les històries van acompanyades d´il·lustracions de Mariscal, Ortifus, Ricard Balanzà, Rubén Fernández o els artistes locals Art al Quadrat. La comissió ha subhastat vuit de les obres per ajudar en un projecte de cooperació internacional.

El segon premi dels millors llibrets –i la sorpresa del certamen–és enguany per a Plaça del Forn d´Alzira que obté, per primera vegada, un guardó entre els cinc primers i s´emporta 3.500 euros. Un treball sobre dones i temàtica feminista, amb capítols dedicats a la realitat local, coordinat per Roberto Carlos Ribera, és la base del llibret, on ha col·laborat una vintena de persones.

En tercera posició ha quedat la falla Joan Ramón Jiménez de Xàtiva, un clàssic del concurs i dels guardons. Aquesta comissió edita una doble publicació, la pròpia de la falla i una segona amb el nom «El Verí del Foc» que aprofundeix sobre la realitat dels monuments, artistes i tallers fallers. Està coordinat per Rafa Tortosa.

La comissió la Malva, d´Alzira, altra de les grans premiades en el concurs, queda enguany en quarta posició seguida del Canet de Cullera, així com Reis Catòlics i el Port de Silla.