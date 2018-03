Na Jordana i El Charco guanyen els premis de llibrets

El mateix dia, la Conselleria de Cultura i Lo Rat Penat van anunciar els premis que concedeixen als llibrets de falla. El primer dels guardons reconeix l´ús del valencià en les publicacions i l´altre està dedicat al certamen literari.

En el primer any en el que el concurs institucional s´ha desdoblat -un per al «cap i casal» i l´altre per a les poblacions-, Na Jordana va fer valdre l´enorme qualitat del seu treball, que supera normalment la condició de «llibret» de falla per a convertir-se en un tractat temàtic sobre el lema de la falla. En aquesta ocasió, l´obra es converteix en un tribut a la llibertat, i, al llarg de 400 pàgines, fa un repàs a les biografies de dones pioneres, amb una especialment dedicada a Pepita Samper, Pilar Muñoz, Rosa Vilaseca, Carmen Insa, Consuelo Soler, Josefina Caballer, Lolita Alfonso o Mara Calabuig, entre altres. I tot això sense oblidar els elements habituals d´aquestes publicacions: falleres majors, versos o l´explicació de la falla. La comissió s´ha emportat uns 4.000 euros per aquest treball espectacular.

En segon lloc es troba el treball de Borrull-Socors, que ha obtingut 3.500 euros i el tercer lloc ha estat per a Castielfabib-Marqués de San Juan, amb uns 3.000 euros.

El concurs de Lo Rat Penat, per la seua banda, té dos guanyadors. D'una banda, el que es concedeix de forma extraordinària al millor en el seu conjunt, que inclou no sols els versos, sinó l´enquadernació o les il·lustracions. En aquest cas, en la particular lluita que solen sostindre dues comissions de Catarroja, Charco i Albufera, va ser la primera la vencedora.

No obstant, el protagonisme sol ser major en la persona de l´autor dels versos guanyadors del premi Bernat i Baldoví. En aquest cas autora, ja que Ampar Cabrera ha recuperat el seu tron al guanyar amb el llibret de la seua pròpia comissió, Santiago Rusiñol.

Un altre protagonista va ser Manuel Andrés Zarapico, que va obtindre els quatre millors premis en la secció de novel·la. En la secció Regne, El Charco també es va emportar el premi a la millor poesia, obra de Joan Antoni Alapont. A més a més, sis falles de Catarroja es van emportar els sis primers premis.