La responsabilitat en l'ús de la llengua

? El professor de Ciència Política Anselm Bodoque obrirà el programa de dissabte amb el tema: «Responsabilitat pública i campanyes institucionals sobre l'ús del valencià», després el professor d'Economia Aplicada Pau Rausell parlarà de «Sectors culturals, planificació cultural i llengua», mentre que Empar Marco, directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, explicarà la situació dels «Mitjans de comunicació públics en valencià». Abans d'esta última sessió, tindrà lloc un debat amb participació de dones que utilitzen el valencià a les xarxes: la booktuber Marta Meneu i la youtuber Nerea San Félix, acompanyades per l'investigador i professor Gerard Fernández. La sessió tractarà de respondre una pregunta clau: «És possible ser influïdora o influïdor en valencià a les xarxes socials?». El matí es tancarà amb un homenatge al sociolingüista valencià Rafael Ninyoles, pioner en la matèria, que va contribuir a clarificar-la mitjançant la divulgació de conceptes com els de diglòssia, conflicte lingüístic i autoodi per descriure la situació de la llengua.