«Cosín en obres» inicia el cicle expositiu «Trajectòries» de l'EASD València

L´Escola d´Art i Superior de Disseny de València (EASD) mostra, en la sala Velluters de la seua seu de la plaça Viriato, l´exposició «Cosín en obres», primera d´una sèrie que, amb la denominació genèrica de «Trajectòries», vol donar a conèixer l´obra i l´experiència professional dels dissenyadors formats en el centre.

L´exposició, oberta fins al 15 de març, arreplega bona part de l´obra realitzada per Cosín Estudio en els últimes tres dècades, tant en l´àmbit del disseny d´interiors, com en les seues incursions en el camp de disseny de producte. La mostra inclou, a més, una selecció d´objectes que els components de l´estudi utilitzen per a expressar amb ironia la seua visió del disseny i dels objectes que formen part de l´existència quotidiana.

Un bon resum de la filosofia del treball ho proporciona Pepe Cosín, alma mater de l´equip, quan, en el catàleg de l´exposició, afirma: «Només roman el que aporta alguna cosa fonamental al ja conegut, la qual cosa es resol amb simplicitat i elegància, i el que, passats els anys, continuarà viu, lliure de modes i estil».

L´organització i muntatge de «Cosín en obres» ha sigut el fruit de la col·laboració d´Estudio Cosín i l´especialitat de Disseny d´Interiors de l´EASD València, amb el patrocini d´empreses rellevants en el sector de l´interiorisme.

Interés a Madrid

L´exposició de la sala Velluters, podrà gaudir-se també a Madrid, on el Museu Nacional d´Arts Decoratives té previst incloure-la en el seu pròxim calendari d´activitats expositives.

Cosín Estudio ha produït el catàleg, on es pot seguir tota la seua carrera professional com a dissenyador d´interiors, projecte a projecte, des de 1987 fins a 2017. Projectes que van des d´espais comercials a habitatges, oficines o stands. El catàleg es completa amb textos de Maota Soldevilla, Albert Esteve i Julián Soriano, professors de l´EASD València.