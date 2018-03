Torna el gran festival faller del rock

El proper 17 de març una xicoteta falla d´Alcàsser tornarà a obrar el miracle del rock envoltada de revetlles, discomòbils, xarangues i petards. El festival Mercarock –que aquest any cel·lebra la seua 24 edició– és una proposta musical d´allò més inusual precisament per l´entitat que la promou, és a dir, per tractar-se d´una comissió fallera.

–la d´El Mercat– d´una xicoteta localitat com és la d´Alcàsser. Però que, no obstant açò, sempre ha apostat fortament per la música rock en totes les seues vessants.

Aquest esdeveniment musical sempre ha anat dirigit a aquell públic més jove, inquiet i culturalment més transgressor, públic el qual considera la música com un dels millors exponents de la cultura, intentant sempre arreplegar tots els estils possibles. Sempre s´ha pretès des d´aquesta entitat fallera, promocionar la música més actual i avantguardista, si bé és cert que a pesar que el camí i els mitjans mai han sigut els idonis i, a poc a poc, el Mercarock ha pogut convertir-se en l´esdeveniment més important a nivell local quant a música pop rock es refereix i sobretot el més veterà dels esdeveniments musicals.



Des del «power pop» al «funky»

Lluny queda ja aquella primera edició del Mercarock, a l´any 1995, quan, al món musical, el grunge moria i un estil musical denominat britpop començava a omplir les llistes de ventes. Tornant la vista enrere, el Mercarock ha comptat amb quasi tota l´amalgama de tendències musicals, des del power pop de Furius Planet, el pop llatí de VinoJuan, el funky més boig dels Laboratori Funk, passant pel blues a mà del veteraníssim Graham Fosters Blues Band. També han format part del festival grups del panorama musical valencià més reivindicatiu, com Obrint Pas (qui ja han finalitzat la seua història d´èxits inclòs a nivell internacional), i altres bandes també extintes, com Poc Trellat o Arròs Caldós.

El heavy-metall ha tingut també la seua presència, i així, en l´edició de 2003, vam poder gaudir dels llegendaris Barón Rojo, donant fe del seu extraordinari saber fer davant un públic entregadíssim.

«Són moltes les bandes que han passat al llarg d´aquests 24 anys pel nostre festival –comenten els organitzadors–; així, Twelve Dolls i Artistas Suicidas van estar al 2006. A l´edició del 2007 gaudírem del deliciós pop indie de Tachenko, sent-ne teloners Lee i Els Harakiris, banda valenciana de música surf. En la edició del 2013, el Mercarock va poder comptar amb La Rana Mariana, Indefinits i Mediterranean Roots, amb uns estils tan variats que anaven des del funky, rumba i merengue, fins al reggae o el punk-rock. I en 2015, vam comptar amb Julio Maloa (& LukeScratchels, Funkiwi´s i els Sva-ters, i, com no, Bajoqueta Rock (als qui considerem els nostres «padrins» del festival, sempre amb permís dels Sva-Ters)». Per a l´edició de 2018, el Mercarock comptarà novament amb els Sva-Ters, els quals aquest any tornaran dins de la seua gira de d´acomiadament, marcant el punt i final al seu camí, començat a l´any 1998. «Com sempre, ens oferiran eixa barreja de rock clàssic, ska, jazz, rumba i reggae, amb una bona dosi d´eixe humor que ompli les seues lletres, amb el to tan reivindicatiu socialment i políticament parlant».

«Però abans del concert de comiat dels Sva-ters, calfarem motors a càrrec de Loops & Pop, sessió de dj´s, els quals ens bombardejaran a base dels millors hits de pop, indie, rock i electrònica, amb l´objectiu de fer gaudir al públic».