El Bus de la llengua posa la directa pel valencià

Saps què es celebra a la festa de la Magdalena? Quin és el dolç típic de Xàtiva? Com es deia abans l´arròs al forn? Què vol dir a casa del sabater, sabates de paper? Quin municipi de l´Alacantí és conegut pel torró? En quina comarca està el Penyagolosa? Com s´anomenen els veïns de Morella?... Este trivial online de geografia i cultura valenciana per a jugar en la tauleta o al mòbil és un dels tallers estrela del Bus de la llengua que ahir començà a rodar rumb a 103 pobles i ciutats on durant els pròxims 12 mesos promourà de manera positiva un major ús social del valencià.

El conseller d´Educació, Vicent Marzà, juntament amb el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, foren els encarregats ahir de encendre el motor del Bus de la llengua, que forma part de la campanya institucional Sempre teua. La teua llengua.

Marzà ha explicat que el Bus de la llengua «permet que les entitats i ajuntaments de cada localitat puguen participar activament en la promoció de la nostra llengua, partint de la realitat sociolingüística de cada un dels territoris». També ha afegit, al·ludint al lema de la campanya, que «el Bus de la llengua construirà ponts entre els diversos municipis i connectarà els valencians i valencianes de totes les comarques».

El Bus de la llengua està dirigit a tota la societat, especialment als joves i a les famílies que vulguen gaudir d´activitats d´oci i didàctiques en la nostra llengua. Segons Marzà: «el Bus farà parades a centres educatius, a centres comercials i visitarà les festes més rellevants de les quatre ciutats més grans del nostre territori (València, Alacant, Elx i Castelló). Vincularem les activitats que es generen en esta campanya mòbil a tres elements fonamentals: l´aula, el carrer i la festa». «És molt important -subratlla- la seua presència en grans superfícies comercials, que són un punt de trobada on les famílies habitualment realitzen activitats d´oci i de compres amb els fills i filles, on el bus és un element més per visitar en els recorreguts de temps lliure».

Trenzano, per la seua banda, ha agraït «la disposició dels ajuntaments a participar en esta campanya mitjançant el Bus de la llengua i els convidem que puguen fer activitats pròpies i locals, i que puguen utilitzar l´autobús com una plataforma per tal de fer arribar bones pràctiques del valencià a la seua població». És a dir, que cada municipi podrà adaptar la visita de l´autobus a les seues característiques. «Si un ajuntament considera oportú que la banda de música del poble puje al segon pis del bus i el vehicle rode pel poble, podrà fer-ho», diu Trenzano.

A més, s´activa un apartat de l´espai web sempreteua.com, on es poden trobar activitats que es promouran al bus sobre el foment del valencià i el calendari dels recorreguts mensuals que farà.

De moment -encara hi ha dates lliures-, el bus de la llengua té programades 105 parades a 103 municipis, ja que tant a Castelló com a Elx farà dues visites. Durant este 2018 recorrerà 77 municipis valencians i en els tres primers mesos de 2019 en visitarà 26 més. La primera parada de l´autobús són les festes de la Magdalena de Castelló este cap de setmana, en Falles pararà a València. En juny visitarà Alacant durant les festes de Fogueres i en estiu visitarà Elx en el context de celebracions del Misteri.

Trenta mil samarretes i xapes

L´equip del Bus de la llengua esta format per dues monitores encarregades de realitzar els cinc tallers dissenyats per a dinamitzar les visites, tant de centres educatius com de públic en general. A més del trivial digital, hi haurà una alfaruleta on per equips i segons on cau el dau i la lletra de la ruleta guanya el que es capaç de dir el major número de paraules en valencià sense repetir-se sobre un objecte, aliment o poble. També hi haurà un taller d´estampat de camises amb els lemes per promocionar l´ús del valencià, un de contes voladors on en avions de paper s´anirá escrivint l´inici, el nus i el desenllaç d´històries segons l´avió que arribe a cada grup.

L´autobús també comptarà amb marxandatge de la campanya Sempre teua. La teua llengua, com samarretes, bosses de mà, xapes i llapis, per als visitants i centres educatius que participen en els tallers. De cada objecte s´han fet 30.000 exemplars.