Els premis #llegimfalles ja tenen nom

La Fundació pel Llibre i la Lectura i la Delegació de Cultura Festiva de l´Ajuntament de València han donat a conèixer els guanyadors als Premis #llegimfalles 2018 als millors ninots infantils relacionats amb el llibre i la lectura de l´Exposició del Ninot 2018 de la ciutat de València. En la categoria de votació popular la guanyadora ha estat la falla Ausiàs March Na Robella, amb 1.344 punts. El ninot triat ha sigut el més votat a les xarxes socials d´entre totes les fotografies publicades a les xarxes de @FundacióFULL, a l´Exposició del Ninot de València. La figura, obra de Víctor Navarro Granero, s´ha situat per davant tant a Facebook com a Instagram; solament el ninot de la falla Músic Gomis ha obtés més punts a Twitter, amb 79 punts.

En la categoria de jurat, el premi ha anat a parar a la falla Ribera-Convent de Santa Clara, obra dels artistes Ceballos i Sanabria, que han representat els universals Tirant i Carmesina. El jurat ha estat format per Rosella Valor, com a representant de FULL – Fundació pel Llibre i la Lectura; José Luís Marín, per l´Ajuntament de València; Imma Guerrero, vicepresidenta de Cultura i Documentació de la Junta Central Fallera; Raül Martínez, «Chuky», artista fallera i directiva del Gremi d´Artistes Fallers.El lliurament dels palets i dels lots de llibres es va realitzar ahir al casal de la Falla Ribera – Convent de Santa Clara.

Així mateix, L´ambaixador de la lectura 2018, l´escriptor Carles Cano, va visitar el balcó de l´Ajuntament de València, acompanyat per l´escriptora Anna Moner, ambaixadora de la lectura 2017, el passat divendres a per fer visible la campanya #LlegimFalles, de foment de la lectura en el món de les falles. La visita va servir també per obsequiar les falleres majors infantils amb un llibre, Set blancaneus i un nan, del mateix Carles Cano, i editat per Edicions del Bullent.