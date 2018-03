"Intentarem que la gent torne del nostre concert en el Principal amb un somriure"

«Som més de vint persones les que estarem darrere d'aquest concert, intentant que la gent que vinga torne després a casa amb un somriure i dorma d´una tirada». Amb aquest objectiu tan aparentment senzill afronta Miquel Àngel Landete el concert que el pròxim 23 de març oferirà la seua banda, Sènior i el Cor Brutal, en el Teatre Principal de València.

Però a més, «10 anys d´amor per les cançons» (nom sota el qual es presenta el concert) aporta algunes coses més. Per exemple, suposarà l'oportunitat d'escoltar en directe «Valenciana Vol. 1», l'últim disc de Sènior en el qual col·laboren més d'una desena d'artistes reunits sota el paraigua de «La Síndrome Lomax», molts dels quals es pujaran eixa nit a l'escenari del carrer Les Barques.

Per descomptat, la banda de Landete farà també un repàs de les cançons més emblemàtiques dels seus discos anteriors. I fins i tot com va avançar el músic en una entrevista a aquest periòdic el febrer passat, el concert servirà per a tancar una etapa i obrir una nova en la seua manera de concebre i expressar les seues cançons.

Sènior va presentar ahir en el mateix teatre aquest «concert especial» acompanyat pel director adjunt d'arts escèniques de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), Roberto García; la directora adjunta de Música i Cultura Popular, Marga Landete; i el promotor Sergi Almiñana. «Ens fa molta il·lusió tocar en el Principal -va reconéixer Landete-. És un lloc impressionant i ple de simbolisme».

En aquest sentit, el cantant va apostar per «llevar-li les fronteres a l'art i que un espai com aquest no servisca només a un tipus d'art escènica» i va assenyalar la importància que la música rock torne a pujar-se a aquest escenari. «M'agradaria que en el futur aquest fóra un punt de trobada per a concerts de rock perquè València està escassa de sales per a celebrar un concert en condicions», va subratllar Landete.

El responsable de discos tan emblemàtics com «El poder de voler» o «València, Califòrnia» també va apostar per què el concert del 23 de març, en el qual participaran una desena de músics procedents «del Principat» servisca també per a «ensenyar-li als catalans, que a voltes tenen un to bastant paternalista amb nosaltres, que aquestes coses les sabem fer igual o millor que ells. Ací hi ha professionals de molt nivell. A València s'estan fent canvis, així que toca mirar cap a davant i aconseguir que espais públics com aquest deixen de ser un ´cortijo´».

Mishima, Gener i Nueva Vulcano

Tal com va revelar ahir Landete, juntament amb Sènior i el Cor Brutal estaran en el concert del Principal Clara Andrés; David Carabén, vocalista de Mishima; Judit Casado, veu de Ventura i Euro-Trash Girl; Carles Chiner, líder de Gener; Artur Estrada, de Nueva Vulcano; Jordi Lanuza, d'Inspira; Joan Pons, responsable del Petit de Cal Eril; Carles Sanjosé, de Sanjosex; Pau Vallvé; i Mireia Vilar.

També s'ha de destacar que Gilberto Aubán «Gilbertástico» s'unirà a la formació instrumental del quartet que està integrat per Endika Martín (veu, guitarra i teclats), Juanlu Tormo (veu i baix) i Rafa Ferreiro (veu, bateria i percussions), a més del mateix Landete.

A més, la Comissió d´Ajuda al Refugiat del País Valencià (CEAR) participarà «per a donar visibilitat a les vulneracions dels Drets Humans», segons ha avançat la promotora del concert. I l'actuació musical vindrà precedida d'un espectacle escènic a càrrec de La Teta Calva. «Vaig parlar amb Xavo (Giménez, responsable d'aquesta companyia teatral valenciana) perquè ells tenen una obra que es diu «Llopis» que toca moltes coses que nosaltres també toquem en el disc, com els valencians mirem als ianquis. No sé el que farà, però serà un monòleg que tindrà a veure amb la comparació d'aquestes dues cultures».

«Perseverant i molt cabut»

En la roda de premsa d´ahir, la directora autonòmica de Música i Cultura Popular, Marga Landete, va destacar com Sènior i el Cor Brutal fa deu anys està sobre els escenaris en un context en el qual «utilitzar el valencià com a llengua d'expressió va ser anar contra corrent durant molts anys» però, va bromejar, Miquel Àngel Landete és «molt perseverant i molt cabut». Amb aquest concert, ha agregat, tornen les guitarres de rock al Principal, que «feia molt temps que no sonaven» en aquest escenari.

Per la seua banda, el director adjunt de l'IVC, Roberto García, va apostar que el concert del 23 de març «serà una nit bastant màgica» i va assenyalar la «singularitat» de la banda i la seua «personalitat dins de la música valenciana». També el promotor Sergi Almiñana va subratllar la «rellevància» de Sènior i el Cor Brutal dins del panorama musical valencià en haver aconseguit «mantenir durant deu anys una qualitat i un model d'autogestió que ja són un referent per a molts músics».