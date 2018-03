Una escola d'Almassora crea un «rebost» per a reunir paraules perdudes

La comissió de llengües del CEIP Errando Vilar d´Almassora treballa un programa d´actuacions per a promoure el que el professorat del centre ha anomenat el «valencià del bo». Rescatar de l´oblit paraules i expressions típicament valencianes i corregir els errors més habituals a l´hora de parlar l´idioma són dos dels objectius fonamentals d´esta iniciativa, a cavall entre la lingüística i el joc, en la qual el personal docent implica l´alumnat perquè «estimen la llengua», com ha assegurat la regidora de Normalització Lingüística, Diana Belliure, durant la presentació del projecte.

En el racó creat en la primera planta del col·legi per a este projecte destaca el «Rebost dels mots», un armari que s´obri per a recuperar el vocabulari en desús de la llengua, el qual el professorat anima als xicotets a integrar en la parla diària. La Regidoria de Normalització Lingüística ha traslladat esta iniciativa a un marca pàgines en el qual figuren fins a una dotzena de paraules com «avear», «estora» o «armilla» i que el pròxim 23 d´abril, Dia de Llibre, serà distribuït entre tots els alumnes d´Almassora.

«Felicitem la plantilla del centre per esta iniciativa, en la qual demostreu una implicació en l´educació dels nostres xiquets i xiquetes digna de reconèixer i de potenciar», ha manifestat Belliure. per la seua banda, el director del centre, Jorge Grifo ha confirmat que és el segon curs en el qual es desenvolupa este programa i que «la comunitat educativa d´Errando i la d´altres centres estan encantades amb la iniciativa» posat que aconseguix «millorar el rendiment acadèmic» i «donar a conèixer nou lèxic als xiquets i xiquetes i a tot el municipi».

Un dels responsables de traslladar el projecte a les aules de 1er a 6é de Primària és el mestre Pere Duch, qui considera fonamental que l´alumnat «se senta partícep de la llengua i perceba l´aprenentatge com un joc».