Formigues Festival completa cartell per a la seua edició d'enguany

El VI Festival Formigues de Benicàssim ha anunciat els vuit nous noms per al seu cartell 2018, amb els quals completa un escenari eclèctic que submergirà al públic infantil i familiar del 12 al 13 de maig en un viatge d´experiències rockeres, tints folk, ritmes populars marcats per instruments insòlits i fusió de disciplines artístiques. Després de les confirmacions de Petit Pop i DJ Mom, i les guanyadores del concurs de bandes Black&Beat i Teen Twelve, el Formigues suma a la formació de Burgos Fetén Fetén amb la seua transgressora i creativa reformulació de la música tradicional i a New Day, el projecte gestat per la exDover Amparo Llanos.

I més: l´espectacle en format disc-llibre Marieta Ganduleta; l´oda als himnes de la història del rock que acostarà Top of the class; la fusió d´òpera i circ de la companyia castellonenca La Troupe Malabó i la seua Sonata Circus i el doblet dels dj locals Dj Càries i Dj Mesías. L´univers màgic de Magia a Dos tanca l´agenda de l´escenari Formigues. A Fetén Fetén li donen pols Diego Galaz (integrant de la mítica banda La Musgaña amb la qual ha tocat per més d´una vintena de països i violinista de l´orquestra de Nacho Mastretta) i el virtuós de l´acordió Jorge Arribas (ha girat amb Celtas Cortos i forma part de La Musgaña).

Una estirp de músics purs que han exportat el seu repertori fresc, divertit i bailable –en el qual pot sonar des d´un vals a un fox trot, un chotis, una jota o una havanera- des de Namíbia a Argentina, el Marroc o Letònia. Fetén Fetén proposa un viatge per la música tradicional amb ressons balcànics, trets manouches, evocacions japoneses, cants de gavina o el mateix so del mar, al que posen ritme sense necessitat de paraules instruments insòlits com el violí trompeta, el xerrac, les castanyoles, l´esquellot o la cadira flauta de càmping.