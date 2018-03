Etnologia habilita el #SofàCabanyal, un punt de lectura dedicat al barri

L'última exposició temporal del Museu Valencià d'Etnologia, «El Cabanyal 1900-1991: fotografies de la família Vidal», convida a conèixer millor este emblemàtic barri de la ciutat de València a través de la lectura. Dintre la sala d'exposicions temporals s'ha condicionat un punt de lectura, en completa sintonia amb la museografia, per poder realitzar una parada a la visita i seure a llegir. El visitant podrà consultar no solament el catàleg de l'exposició, sinó també altres llibres que parlen del Cabanyal des de molt diversos punts de vista: arquitectura, moviments veïnals, fotografia, història, festes, gastronomia, etc.

La Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia serà l'encarregada de gestionar este nou espai que estarà present en totes les exposicions temporals a partir d'ara. Els llibres que es poden llegir formen part de la seua col·lecció bibliogràfica i aniran canviant cada dues setmanes. En el punt de lectura el visitant trobarà dues butaques entapissades amb fotografies de la família Vidal i que han estat batejats com #SofàCabanyal. Estes butaques s'han reutilitzat de l'exposició temporal «Barres i estels: els valencians i a els Estats Units, que es va celebrar al 2014».