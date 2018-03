L'Escalante estrena un cant a la diversitat amb «Les 7 diferències»

El Teatre Escalante produix el primer muntatge de la companyia valenciana El Pont Flotant dirigit a públic infantil. La proposta, programada del 26 de març al 6 de maig en el Teatre Talia, és una reflexió sobre la diversitat i porta per títol Les set diferències. La proposta ens mostra en escena a persones de trets físics i d'orígens molt diferents. Sobre l'escenari pugen sis intèrprets, dos valencians i quatre procedents de Guinea Equatorial, Bangladesh, Perú i Xina. Hi ha pells negres, blanques, roses; ulls allargats, redons; llavis grossos, prims; africans, asiàtics, europeus... Un munt de formes i colors, un ventall de llengües, de costums i de maneres d'entendre la vida que resumeixen la diversitat humana amb la qual convivim dia en dia.

«El gran repte ha estat en com dirigir-nos al públic infantil, com acostar-nos a ell conservant el nostre llenguatge, la nostra mirada personal. Pensar, sentir des de nosaltres però amb un ull en aqueixa mirada curiosa, ràpida (sempre van per davant), atenta, inquieta i exigent dels xiquets perquè els resulte atractiu, entretingut, suggeridor. I, al mateix temps, documentar-nos sobre el seu coneixement i les seues opinions sobre el tema. La nostra mirada a través de la seua», detallen Pau Pons i Jesús Muñoz, que assumixen la dramatúrgia i el protagonisme de la vuitena obra de la companyia. Els seus altres dos membres, Joan Collado i Àlex Cantó, s'encarreguen en esta ocasió de la producció i l'escenografia.



Reflexió en família

La diferència és un aspecte ineludible en estos temps. D'ací, la necessitat de posar en peus una obra infantil sobre este tema. En «Les set diferències» el discurs apunta al fet de subratllar que la diferència existeix i que és important conèixer-la, perquè quan no es coneix o no es vol conèixer és quan sorgixen els problemes, els malentesos i les intoleràncies. El Pont Flotant acosta el seu llenguatge directe, contemporani i íntim als més xicotets en aquest cant a la curiositat, la naturalitat i l'humor amb que els xiquets i xiquetes viuen «la diferència». Però també obri un espai per a reflexionar en família sobre les dificultats que a voltes trobem a l'hora de relacionar-nos amb persones molt diferents.