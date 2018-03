Noranta anys de l'amic dels llops

n Tal dia com ahir, Félix Rodríguez de la Fuente hauria complit 90 anys. El famós etòleg, naturalista i divulgador ambientalista naixia el 14 de març de 1928 en la localitat de Poza de la Sal, a Burgos i moria el 1980 en estavellar-se l'avioneta en què viatjava, a Shaktoolik (a Alaska, a 25 km de l'estret de Bering), en plena temporada de rodatge de les curses de trineus tirats per gossos.

La seua gran afició per la falconria va fer que, malgrat la seua formació com a odontòleg, sempre deixara temps per als animals, la qual cosa va fer que treballara a la pel·lícula El Cid de Charlton Heston, com a falconer assessor. o que el diari ABC li dedicara la portada del 21 d'octubre de 1964, on apareixia com a "Falconer Major del Regne" amb el seu falcó agafant embranzida, en el transcurs de les Jornades Internacionals de Falconeria. Primer amb articles d'opinio i després ja amb projectes per a la televisió, la seua gran capacitat comunicativa trobà la seua gran oportunitat quan els directius de TVE li encarreguen posar-se al capdavant d'un programa propi, anomenat Fauna (1968), l'èxit del qual li va valer la possibilitat de rodar, en anys successius, Animalia (1969) i Vida salvaje (1970) y l'inoblidable El Hombre y la Tierra (1974-80). La seua tasca va ajudar a inculcar el respecte al medi ambient en un ampli nombre d'espectadors, especialment d'Espanya.

Coincidint amb la data del seu aniversari, Lobo Marley, Equo, Ecologistes en Acció, WWF i l'Aliança Europea per a la Conservació del Llop han fet una crida a acudir a la manifestació «Llop viu, llop protegit» que tindrà lloc este diumenge a Madrid en defensa del llop ibèric. Segons han expressat les entitats convocants, en 2017 es van matar al voltant de 650 llops. Les peticions contra la matança oficial de llops, interposades per diverses organitzacions davant el Parlament Europeu, han portat a eixe organisme a demanar comptes al Govern espanyol i a encarregar a científics de tres països un exhaustiu informe científic, que demostra clarament la inutilitat dels controls letals de llops.

Des de Brussel·les s'insistix en la necessitat de fomentar les mesures preventives de protecció del bestiar i l'educació com a úniques vies útils per a aconseguir la coexistència amb el llop exigida per les lleis comunitàries, com van deixar clar els tècnics europeus que van visitar el país en 2017, i van rebutjar la petició de la Junta de Castella i Lleó que es permetera la caça del llop al sud del Duero. Estos mesos també han estat marcats per marxes i demostracions des de Castella i Lleó i Astúries fins a Catalunya i Aragó, en la qual la ciutadania ha eixit al carrer per a exigir un tractament digne a la fauna salvatge davant el posicionament de les administracions.