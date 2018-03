Política Lingüística destina 1,1 milions a la promoció del valencià en l'administració pública local

La Conselleria d'Educació, Cultura, Investigació i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatòria de subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià als ajuntaments, mancomunitats i entitats locals amb una quantitat total d'1.120.000 euros.

Segons el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, «és important que l'Administració local acompanye la Generalitat en la implementació de la promoció del valencià i amb aquestes ajudes fomentem que des de la proximitat local es puga fer normalització lingüística».

D'esta manera, les ajudes estan dins de l'aposta de la Generalitat per fomentar l'ús del valencià a tots els àmbits, per aquest motiu continua l'augment pressupostari que ha suposat un 1020% des de la convocatòria de 2015. Trenzano ha afegit que «volem incentivar que aquelles poblacions que no disposen encara d'una oficina de promoció del valencià puguen posar-la en marxa».

Així, seguint la línia de les ajudes de l'any 2017 es destina una part de les ajudes a la creació i funcionament d'oficines o serveis de promoció del valencià. La resta de programes subvencionables seran retolacions i senyalitzacions, cursos de valencià, campanyes i accions de voluntariat lingüístic, campanyes i accions d'acollida lingüística a nouvinguts, activitats culturals, accions, activitats i campanyes municipals de sensibilització i promoció de l'ús del valencià. També es destinaran ajudes a fomentar el que es dispose d'un pla d'igualtat i d'integració social i programa de l'ús del valencià en les xarxes socials de les entitats.