L'art del tatuatge torna a València

Un any més, i ja en van 18, l'art de pintar sobre la pell tornarà a tindre la seua capital a la ciutat del Túria. València acollirà del 15 al 17 juny la seua Convention Tatto, una cita que reunix al cap i casal tatuadors i clients en una cita que satisfà a les dues parts. Bo, concretament, també a una tercera: els centenars de visitants que de vegades solament van a vore.

«Sorolla va ser un pintor en acabar la seua formació de dibuix en l'Escola d'Artesans de València va començar a enviar les seues obres a concursos. Al principi van passar inadvertides, doncs no encaixaven amb la pintura oficial, de temàtica històrica i dramàtica. Però lluny de desanimar-li va ser una motivació per a continuar la seua formació i la seua evolució com a pintor, començant a arribar els reconeixements i premis», expliquen els organitzadors del certamen de tatuatges.

Després de 18 anys són nombrosos els tatuadors que han viscut una evolució en el seu art com la de Sorolla, «des dels dies en què els seus tatuatges passaven inadvertits, passant pel seu afany de superació diari que els ha portat a passar de ser els tatuadors que acudien a seminaris per a ampliar els seus coneixements a ser els qui els impartixen per a ajudar al fet que l'Art del Tatuatge continue evolucionant en el nostre país», han afegit.

Enguany, la Convenció Internacional de Tatuatge de València celebrarà la seua majoria d'edat amb una notable evolució i traslladant-se a Fira València, unes instal·lacions on els millors professionals espanyols exerciran de perfectes amfitrions d'aquells vnguts de tots els continents per a esta gran celebració.

En esta edició, 7.000 metres quadrats seran destinats a l'Art del Tatuatge, amb performances, música en directe, concursos, xous, body painting, dansa... El proper mes de juny és la cita.