L'Associació Cultural Mare de Déu de l'Olivar convoca la 28 edició del certamen de poemes

L'Associació Cultural Mare de Déu de l'Olivar acaba de convocar la vint-i-vuitena edició del Certamen de Poemes d'Alaquàs corresponent a 2018, que, com a novetat, inclou una modalitat especial destinada a premiar composicions dedicades al Castell-Palau d'Alaquàs, a propòsit del centenari de la seua declaració com a edifici artístic. Així mateix, també inclou les tres modalitats : A) Poemes dedicats a la Mare de Déu de l'Olivar; B) Poemes inspirats en el poble d'Alaquàs i/o en qualsevol lloc de la comarca de l'Horta Sud; i Infantil-Juvenil) Poemes dedicats a la Mare de Déu de l'Olivar, al Castell-Palau i al poble d'Alaquàs (en aquesta modalitat poden participar escolars fins als 16 anys).



Com sempre, es concediran un total de tres guardons per modalitat (la dotació del primer premi és de 125 euros), i el termini de presentació d'originals finalitza el dia 24 de juny de 2018. Les poesies s'han d'enviar a l'adreça de correu electrònic: . Com també és tradicional, l'edició d'enguany compta amb la col·laboració de la parròquia i la Confraria de la Mare de Déu de l'Olivar i de l'Ajuntament d'Alaquàs.