Sembra Llibres reviu la lluita pels drets civils als EUA amb «La història de John Carlos»

«La història de John Carlos», la nova llavor de Sembra que arribarà a les llibreries el proper 23 de març, és un llibre de memòries que ens submergix de ple en les lluites pels drets civils als Estats Units dels anys 60 del segle XX. Fa 50 anys els atletes nord-americans John Carlos i Tommie Smith, medallistes en la prova de 200 metros llisos dels Jocs Olímpics de 1968, van aixecar els punys al podi per protestar per la discriminació que patien al seu país els afroamericans. I amb aquell gest de protesta van crear una icona de referència que continua colpint les consciències.

Este llibre, escrit pel seu protagonista i pel periodista Dave Zirin, reviu la infantesa de Carlos al Harlem i els primers contactes amb el racisme; la dura experiència al Texas dels anys 60 com a jove atleta afroamericà; la seua participació en la lluita dels esportistes per la igualtat de drets i també la criminalització i el linxament mediàtic que va patir, així com les conseqüències sobre la seua família.

L'edició de Sembra Llibres ha estat traduïda per Carla Benet Duran, inclou un pròleg d'Oleguer Presas, esportista que també va patir persecució política per expressa les seues opinions públicament, i un epíleg de Cornel West. Amb esta nova llavor l'editorial vol fer la seua aportació a la lluita contra el racisme i per la justícia social. L'exemple de John Carlos continua sent inspirador en els temps que vivim.