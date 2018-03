El vell i la vella enamoren en Picassent

En un ambient festiu, lúdic i de participació ciutadana Picassent ha celebrat el dia de El Vell i la Vella, un costum local en què una parella d'ancians, fets amb palla, es mostren al carrer amb sàtira i humor i amb la intenció de fer festa al carrer. I precisament, la jornada de dijous fou de festa „ hi hagué animació infantil durant tota la vesprada a l'Ermita „, de convivència i de comprovar l'immens talent cultural que té el nostre municipi.

Primerament, al saló d'actes de la Casa de Cultura, es va presentar el llibre «El vell i la vella, una tradició a Picassent» editat per l'Ajuntament de Picassent i on la documentalista i escriptora Eloina Hernández Doria i les il·lustracions d'Alberto González han plasmat d'una forma didàctica i pedagògica la història d'este costum autòcton i únic a la comarca de l'Horta. A continuació, des d'una saló d'actes ple de gom a gom, i amb la música del Grup Cultural Ball de Bastonots, les persones assistents es dirigiren cap a la sala d'exposicions on es va inaugurar l'exposició fotogràfica de Vicent Tronchoni complementada amb els dibuixos de l'artista Paco Santana, una visió prèvia i completa de les dos escultures que a continuació anaven a descobrir-se a l'Ermita: dos peces de bronze, fruit de la cura i el detall precís i preciós de l'artista Santana, i que l'associació d'Amics de Cristòfor Aguado i Medina ha donàt al poble de Picassent. L'alcaldessa, Conxa García, va destacar la «sensibilitat de col·lectius com l'associació d'Amics de Cristòfor Aguado i Medina per mantindre i potenciar les nostres costums i tradicions", manifestà la primera edil.