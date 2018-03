Un biòleg valencià crea un jardí vertical a Bogotà de 115.000 plantes

Un gegantesc «pulmó verd» compost per 115.000 plantes, i amb una extensió de 3.117 metres quadrats, fan de l'edifici Santalaia (a Bogotà, Colòmbia) un dels jardins verticals més grans del món. El projecte, ideat i impulsat pel biòleg alacantí Nacho Solano després de diversos anys de treball, és a més una espectacular paret natural que contraresta els efectes contaminants de la ciutat, absorbint els gasos que expulsen fins a 745 cotxes.

«En una paret de 60 metres quadrats, les plantes són capaces de filtrar 40 tones de gasos nocius, 15 quilos de metalls pesats i altres 30 de pols a l'any. Ara, si tu fas una regla en proporció dels 3.200 metres quadrats de Santalaia, fes-te una idea», indica Solano respecte a esta sorprenent «muntanya verda» incrustada a l'edifici, que ha sigut elogiada pels seus enormes beneficis al medi ambient per National Geographic. En la seua confecció, l'alacantí Solano va exercir d'arquitecte i biòleg a parts iguals. És a dir, una de les tasques més complexes en l'edifici Santalaia va ser la distribució de les 115.000 plantes, la qual cosa va obligar a Solano a una sofisticada col·locació en funció de les exposicions al sol que estes pogueren suportar. Una recerca prèvia que implica criteris sensibles (com a temperatura o latitud) en la selecció de les espècies. «Solament el concepte del reg ens va portar a dos enginyers i a mi vuit mesos de treballs. Imagina't la de sectors per a una paret de 3.000 metres quadrats, en les quals no es malbarata ni una gota d'aigua», afegix Nacho Solano sobre una precisa infraestructura de reg amb 42 estacions, que d'altra banda reutilitza i canalitza totes les aigües provinents de la pluja.

Un 30 % de planta nativa

«En les plantes, el món està globalitzat en tot, i per tant les que trobem en un viver de Càceres també pots vore-les en un viver d'Istanbul. El problema no és este, sinó el de seleccionar bé la planta. Jo utilitze en cada projecte un 30% de planta nativa, i per a açò investigue el que funciona a l voltant, en parcs i jardins, o bé faig una expedició a la selva per a saber què gèneres i famílies són les que destaquen pel seu creixement en la zona», comenta el biòleg alacantí Ignacio Solano, que també ha realitzat dues importants instal·lacions a Bolívia i Aràbia Saudita.

El primer es troba en el centre comercial Les Brises, en la localitat de Santa Cruz de la Sierra, i està compost per 300 metres quadrats de cobertura vegetal; el segon, per a un membre de la família real saudita, va anar especialment delicat per les altes temperatures a les quals se sotmeten les plantes en un disseny d'uns 200 metres quadrats. «El principal repte va ser la de realitzar una selecció de plantes que poguera aguantar els 50 graus del país. I, per a açò, ens vam anar al desert, on es va fer un treball realment interessant. Quedem molt contents per com ha quedat», apunta Solano sobre estos jardins verticals el manteniment dels quals «no és major que el d'un edifici cobert de finestres de cristall».

En qualsevol cas, si els jardins verticals són una alternativa beneficiosa al medi ambient, sobretot en el camp urbanístic, per què són tan escassos els seus muntatges a Espanya? «La veritat és que on menys es veu és a Espanya», aclareix Solano, «encara que si vas per Mèxic o Buenos Aires, està plagat... a Espanya és on menys es veu per una sèrie de condicionants com les licitacions públiques, on solament es premia el preu i no s'atén a qüestions com la qualitat dels materials i l'experiència, que és molt important. Estos sistemes són sensibles i requerixen una especialització molt gran. Ací solament entrem a una batalla de preus, per açò els resultats no estan sent bons».