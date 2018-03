«La bruixeria va ser un feminicidi històric»

Montserrat Jiménez, professora d'història i gènere al Departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB, acaba de publicar el llibre «Les bruixes. Del feminicidi a la icona social», una anàlisi des d´una perspectiva antropològica d´un fenomen social que va tenir un gran impacte en la vida quotidiana d´Europa i que no va començar a ser superat fins al temps de la Il·lustració.

Montserrat Jiménez entra en detalls i recull casos com el de Magdalena Duer, una xiqueta que tenia ?? anys quan va ser acusada de bruixeria i ajusticiada al segle XVII. O el cas de les bruixes de Salem, de Nova Anglaterra, on un dels testimonis al qual va donar credibilitat el tribunal era una xiqueta de ? anys que va declarar contra la mateixa mare.

Un altre procés que va tindre un gran impacte social és el de les bruixes de Zugarramendi, una execució en massa a la Navarra del segle XVII, ordenat per un tribunal de Logronyo. Jiménez advertix que en molts casos el poble podia «ser més irracional que els inquisidors». Així, es van donar casos de bruixes absoltes pel tribunal que després van ser perseguides per caçadors de bruixes contractats pel poble.

A Anglaterra, el més famós caçador de bruixes va ser Matthew Hopkins, que amb el seu ajudant Lawrence Sterne portaven una vida nòmada i anaven pels pobles treballant a preu fet, de manera que sempre trobaven alguna bruixa. Esta mena de caça recompenses medievals despullaven les xicones buscant al seu cos marques del dimoni com ara una piga o una cicatriu.

L´autora analitza què temien els nostres avantpassats i com van gestionar la seua por en una societat molt religiosa i molt jerarquitzada que es conjurava contra persones a les quals se´ls atribuïen poders com la capacitat de volar amb un pal de granera, convocar tempestes, arruïnar collites o convertir un home en un gripau. Només així s´explica que entre els anys ???? i ????, a Catalunya hi hagués centenars de persones, la majoria dones, executades per bruixes.

«Per mi la bruixeria és un feminicidi històric» produït a l´Antic règim, sosté Jiménez, i explica que fins a l´obertura racional de la Il·lustració no va haver un canvi de mentalitat que permetera explicar que les bruixes no existixen.

Es pensava que hi havia gent posseïda pel diable que, a partir del segle XIX comencen a ser diagnosticats com a persones amb patologies psiquiàtriques. Hui no només és una obvietat que les bruixes no existixen, sinó que el moviment feminista fins i tot les reivindica, i les xiquetes ja no les tenen por i es divertixen la nit de Halloween disfressant-se de bruixa.

Les professionals sanitàries

Interessada en història de la dona, Jiménez firma un segon llibre, «Les dones i les professions sanitàries al llarg de la història», com el primer publicat pel Servei de Publicacions UAB. Este és un llibre que explica l´accés de les dones a l´art de curar, des de l´antiguitat fins a l´època contemporània. L´autora analitza des dels coneixements empírics transmesos per via oral fins a les especialitzacions reglades per l´Estat dins l´àmbit de la medicina.