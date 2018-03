Les editorials valencianes, a la Fira del Llibre Infantil de Bolonya

Sis editorials valencianes participen, del 26 al 29 de març de 2018 a la 55a edició de Bologna Children´s Book Fair. Ho faran a l´estand de la Federación de Gremios de Editores de España, a través de l´Associació d´Editors del País Valencià (AEPV), amb la patrocini de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana. Les editorials valencianes –Edicions Bromera, Algar Editorial, Andana Editorial, Onada Edicions, Litera Libros, Mediavaca–, duran una mostra de les novetats del seu catàleg.

La Fira del Llibre Infantil és un referent per a editors, autors, il·lustradors, agents literaris, distribuïdors, professors, desenvolupadors, traductors i per a totes les altres figures que treballen al món del llibre infantil. Cada any milers d´editorials fan cap a Bolonya per fer un balanç de les últimes tendències editorials i digitals, participar en centenars de tallers i conferències oferts, visitar les exposicions i sovint anticipen el millor de la il·lustració internacional.

En més de 50 anys, la Fira ha aconseguit implicar un nombre creixent d'operadors, estenent el seu horitzó per incloure el món de la publicació digital, les aplicacions, l'animació i les llicències..., líder mundial en sector infantil i juvenil. Una fira que va més enllà del senzill intercanvi de drets d'autor i que cada vegada es converteix en un laboratori creatiu i bressol d'innovació.

El país convidat d'Honor el 2018 serà la Xina. Una gran exposició dedicada a la millor il·lustració contemporània xinesa, més de 100 expositors i prop de 3.000 títols, entre llibres de ficció, llibres il·lustrats, còmics, llibres dedicats a la lectura dels pares als seus fills, manuals per aprendre xinés i llibres de ciències arriben a la 55a edició.

L´any passat va reunir 1.280 expositors, de més de 100 països, una xifra que se superarà enguany. Va rebre al voltant de 26.700 visitants i s´hi van organitzar més de 200 trobades.