Un memorial per a no perdre la memòria

Un memorial per a no perdre la memòria

El Memorial Democràtic de Vila-real celebra la seua cinquena edició amb una completa programació que, a diferència de l'any anterior, es concentrarà durant tot el mes d'abril, en el qual es commemora la proclamació de la República.El regidor de Cultura, Eduardo Pérez, i la directora del projecte, Sonia Alejo, han donat a conèixer les activitats organitzades en esta ocasió, amb el títol «Cultura i educació: l´aliment de l´ànima en la República», per a promoure la cultura de pau i recordar la història «des de diferents punts de vista i sense ànim revanxista».

Tal com explica Pérez, «la II República va ser un intent molt ambiciós per a acostar la cultura i l'educació al poble espanyol, després de l'impuls regeneracionista de la I República». «Va ser el primer gran intent seriós d'aconseguir una població formada, amb la creació de milers d'escoles a tot el país, que també van arribar a Vila-real, amb els col·legis Pintor Gimeno Baró i Cervantes», indica, «i que va portar als carrers biblioteques ambulants, teatre itinerant i altres projectes molt interessants que, amb aquesta programació, volem rescatar». Així mateix, Pérez assegura que esta iniciativa també pretén recordar que, amb l'arribada del franquisme, milers de persones, especialment mestres i professors, van ser represaliats, van perdre el seu lloc de treball i van estar estigmatitzats durant anys.

Obrirà l'agenda l'exposició «Desenterrant silencis», el divendres 6 d'abril, a les 20.00 hores, en la Casa de l´Oli. «A més de comptar amb una mostra de fotografia sobre les represàlies a educadors, l'activitat es completa amb un documental i la presentació d'un llibre, que tindran lloc al llarg del mes», afirma Sonia Alejo.

El dia 19, a les 11.30 hores, l'Auditori Municipal acollirà la lectura dramatitzada per a instituts de «La vida inventada de Godofredo Vil»a. «Es tracta d'un xiquet que va ser evacuat cap a França, sense els seus pares, amb altres xiquets que van acabar en altres països en un treball que conjumina la interpretació per a fer més atractiu aquest repàs per la història del segle XX i les conseqüències de la Guerra Civil», explica Alejo.

El mateix dia, a la vesprada, l'Auditori acollirà la reproducció del documental «El retratista», d'Alberto Bougleux i Sergi Bernal, i la presentació del llibre «Desenterrant el silenci. Antonio Benaiges, el Mestre que va prometre el mar», activitats que completen l'exposició de la Casa de l´Oli. El dia 21 s'oferix una activitat nova en la Casa dels Mundina, ja que de 10.00 a 14.00 i de 16.30 a 20.30 hores se celebra la jornada del llibre de la Memòria, amb la presentació, exposició i venda a càrrec d'associacions i entitats com la Universitat Jaume I i grups de recerca de la província. Els actes conclouen amb la xarrada sobre Cultura-Educació en les comarques de Castelló durant la II República, a càrrec de Fàtima Agut i Paco Mezquita, el dia 25, a les 19.00 hores, a la Casa dels Mundina, i amb l'acte final, la representació teatral «Como si el fuego no fuera contigo», de la Zaifirina.