Naix ValenciApp: un «tripAdvisor» per avaluar l'ús de la llengua als comerços

La Plataforma per la Llengua ha tret una aplicació mòbil, ValenciApp, que permetrà als seus usuaris trobar els establiments comercials als que s´atén en valencià. A més, esta ferramenta també oferirà les valoracions realitzades pels seus usuaris sobre l´atenció lingüística rebuda a eixos comerços. És a dir, una mena de TripAdvisor de la llengua valenciana.

Esta aplicació, de descàrrega gratuïta i disponible per a telèfons mòbils amb sistema operatiu Android i iOs, té geolocalitzats mitjançant Google Maps més d´un milió i mig de comerços no només a la Comunitat Valenciana, sinò també a Catalunya o Balears, als que els seus usuaris podran puntuar de 1 a 5 pel seu nivell oral, escrit o virtual, i emetre comentaris sobre la seua responsabilitat lingüística. Per a això, hauran de registrar-se amb un compte de correu electrònic. No obstant això, les notes obtingudes per cada establiment podran ser consultades per qualsevol persona que s´haja descarregat l´app.

Per iniciar la seua activitat, els responsables de Plataforma per la Llengua van explicar que s´han bolcat les dades d´altra aplicació similar que ja es troba en funcionament, CatalApp, que supera les 50.000 descàrregues. Concretament, informaren de què ja hi ha més de 2.000 establiments valorats a la Comunitat Valenciana, amb 4.500 valoracions d´usuaris valencians, de les que un 70 % son possitives, afegiren. A més, avançaren que en poc temps repartiran adhesius als establiments amb bones pràctiques lingüístiques «per donar visibilitat i premiar als comerços que atenen en valencià».

Manuel Carceller, delegat de la Plataforma per la Llengua al País Valencià, defensà que esta eina «moderna i innovadora» servirà per «promoure» la llengua valenciana tant a l´àmbit digital com al comercial. També va recordar que el valencià és «una llengua que té un pes a la societat i ha de tindre-lo també al comerç». «La immersió del valencià al comerç serà un procès llarg», va afegir, al mateix temps que insistí en què ser atès en valencià és un dret que tenen els consumidors valencians per llei.

Per la seua banda, la directora de la Plataforma per la Llengua, Neus Mestres, va reivindicar que ValenciApp es una ferramenta que «pot contribuir per viure plenament al cent per cent en valencià». «Volem que la ciutadania valenciana la senta com a pròpia», va assenyalar.