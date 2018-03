Quan el valencià va entrar en les aules de Torrent

Amb molt d´esforç i tenacitat. Així va entrar l´ensenyament en valencià a Torrent a finals dels anys 80 -més concretament el 1988-, en unes aules que estaven fent encara en alguns casos un procés democratitzador important després de la llarga nit del franquisme. La Llei d´Ús i Ensenyament del Valencià de 1982 havia establit les bases legals per a recuperar la llengua en les escoles i donar peu a les conegudes línes. Però hi havia tanta feina per fer...

Tres décades després, la sala cívica de l´Antic Mercat es va omplir ahir en la presentació del llibre «30 anys d´ensenyament del valencià a Torrent», un volum on es reconeix el treball de tantes i tantes persones dins i fora de les escoles per a aconseguir la normalització de la llengua. I, com sol passar en estos casos, l´acte esdevé quelcom més emocional que intel·lectual i entre les cançons de l´Escola Coral de Torrent i el Cor del CEIP Les Terretes, es van escapar algunes llàgrimes.

El llibre -impulsat per Joan Gómez, Fausto Montero, Vicent Font i Vicent Alabajos- replega més de 50 articles i testimonis dels protagonistes dels 30 anys de «batalla», tant l´alumnat com el professorat de 18 centres educatius que van des d´infantil a secundària, passant per l´escola d´adults i el conservatori. També apareixen Cucurucú Teatre i la Gavella com a referents del món associatiu. A més, destaca experiències que es desenvoluparen durant el franquisme, de forma quasi clandestina con l´escola Tramuntana, que s´inicià en el Vedat de Torrent, o les clases de Carme Miquel al Lope de Vega.

«Estem ací perquè altres persones l´han fet possible», va explicar Vicent Font, per a afegir que «en aquella època no sabíem que allò que parlavem es poguera escriure. «Aquest llibre és un reconeixement a totes les persones que han lluitat per la llengua en l´ensenyament», va dir la regidora Patrícia Sáez mentre l´alcalde Jesús Ros destacava que Torrent «va ser capdavantera en la promoció de la nostra llengua.

Ahir, persones de totes les edats i autoritats com el propi alcalde o el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, van voler celebrar que fa 30 anys -i d´ençà moltes més- algunes persones van creuen la llengua pròpia com a llengua per a aprendre i ensenyar.