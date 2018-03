Així cuinava la gent de la mar

«La cuina de la gent de la mar. Els ranxos a la barca» del mestre cuiner Juanjo Roda ha estat guardonat amb els prestigiosos i internacionals premis Gourmand World Cookbook Awards. Es tracta d´un premi internacional obert a totes les llengües que es dóna als treballs que tenen a veure amb el periodisme i la literatura gastronòmica de cuina i de receptes. El llibre, editat per Onada Edicions, va captivar el jurat per la qualitat del text, les propostes i l´excel·lent material gràfic. La trajectòria del llibre de Roda ja compta, per tant, amb dues distincions, ja que també va rebre ara fa uns mesos el Premi Internacional de Llibre Gastronòmic Ciutat de Benicarló.

Com apunta Roda, el llibre pretén fer memòria de com era la vida a la mar en les últimes dècades a partir de la recopilació d´experiències de mariners i ranxeros dels anys 50 i 60 del segle passat. El que vol és retre un petit homenatge a tota la gent que va dedicar la seua vida a la mar, però especialment al ranxero, que era el que voluntàriament dedicava les hores del seu descans a preparar el menjar dels companys.

La tradició de cuina a la barca s´ha anat perdent, però, per diferents motius. Una causa es deu al fet que els ranxers desenvolupaven la seua tasca cuinera desinteressadament; així com altres rebien un reconeixent econòmic per realitzar altres feines, el ranxer no el tenia. Són receptes senzilles, però elegants, i són receptes que s´ha buscat que arriben a casa sense perdre res de la seua essència.



Cuina lligada a la festivitat

A més, actualment —a excepció de les barques que pesquen a la llum, que per obligació passen més hores a la mar—, surten menys hores i els mariners ja munten a la barca amb el dinar fet a casa. En arribar al port porten el peix a vendre i tornen novament a la llar. Les barques del tiret i del tresmall sí que conserven la tradició. De fet, quan els mariners s´acompanyen d´algun amic o familiar acaben per cuinar algun ranxo a la barca, amb motiu d´agraïment.

El que queda actualment de la tradició del ranxo elaborat a la barca a les nostres vides o pautes vitals més destacades es redueix, segons Roda, a les dates festives o molt assenyalades. «Les tradicions de les nostres cuines provinents dels ranxos són aquelles que estan lligades a alguna festivitat com, per exemple, en el cas de Vinaròs, la sardinada que se celebra el dia de la Mare de Déu del Carme, la torrà de les petxines en ocasió de Sant Antoni o la xapà de les cavalles i el polp per Sant Sebastià. Són plats puntuals i molt lligats a algun motiu festiu».

És un llibre que invita a estar sempre obert i tenir-lo sempre a la taula

Quant a l´edició del llibre, Roda n´assenyala el format: "M´agrada molt. De fet, tenia en ment aquest format en el qual jo em sento molt a gust. El que he fet és dividir-lo en cinc blocs diferents, i cada bloc conté una introducció de tradicions pesqueres i de plats diferents, amb arts de pesca". "Inclou explicacions i informació antropològica que acompanyen les receptes." "Respecte a Onada Edicions, ha dut a terme una edició de gran qualitat en tots els aspectes, com sempre." "És un llibre que invita a estar sempre obert i tenir-lo sempre a la taula. Fàcil de llegir."

A més, el llibre gastronòmic de Roda tanca el seu cercle amb un premi d´envergadura, el premi Gourmand. "Quan em van donar la notícia em vaig posar prou nerviós, perquè no sabia que el llibre participava en el concurs. A partir d´aquí he estat informant-me sobre llibres que s´hi han presentat altres anys i m´he adonat de la seua qualitat. Són llibres molt importants dins del sector gastronòmic amb grans autors i gent molt entesa." "Crec que el criteri del jurat ha valorat tot el que conté quant a tradicions marineres, la vida a la mar i els costums a casa nostra vinculats al mar." "M´alegra, per tant, encara més perquè la vida de tota aquesta gent que s´ha deixat tants esforços a la mar es veu reforçada per l´atorgament d´aquest premi."