Carles Dénia duu al Rialto el seu Cant Espiritual

Entrades exhaurides! Ja no queden entrades per a la presentació, demà dissabte, 24 de març, a les 20´30 hores, en el Teatre Rialto de València, del Cant Espiritual, el nou espectacle del músic i cantant Carles Dénia, que posa música, veu i dansa a la considerada obra magna del poeta medieval Ausiàs March.

El concert, organitzat per l´Institut Valencià de Cultura, portarà a la capital valenciana els 224 versos potents i metafísics que componen el «Cant espiritual», que no han estat musicats mai fins ara. Carles Dénia els trasllada al segle XXI en un espectacle ple de passió i de ritme, amb tocs de jazz, flamenc i música mediterrània, amb la sàvia barreja de sons que caracteritza l´obra del cantant de Gandia.

«L'estil musical és lliure, amb la sola voluntat de ser tan absolutament visceral i polièdric com ho és el mateix poema», explica l´autor. Dénia s´acompanya de reixits músics: Albert Sanz (piano i teclats). Aleix Tobias i David Domínguez (percussions), Pau Figueres (guitarres), Ismael Alcina (baix) i Andrés Belmonte (flautes). La representació incorpora dansa de la mà del ballador Daniel Navarro i la posada en escena i la il·liminació és obra de l´escenògraf valencià Ximo Rojo.