Els jocs de sempre reviuen a Torrent

Xiquets i xiquetes de torrent han participat en la XI Jornada de Jocs Populars, organitzada per l´Oficina de Promoció i Ús del Valencià. L´objectiu de l´activitat és incentivar l´ús de la llengua pròpia a través dels jocs populars entre els més xicotets. Alumnes dels col·legis públics de la ciutat es van reunir ahir al voltant de la Torre per a passar un matí divertit i lúdic descobrint i jugant a jocs com el sambori, el sacs, la trompa, el set i mig, el joc del mocador, les xapes, les bitles, i la corda, entre altres.