Poetes valencians celebren hui la seua vetllada en honor a la Mare de Déu dels Dolors

Lo Rat Penat celebrarà esta nit el tradicional acte poètic i musical en honor a la Mare de Deu dels Dolors, patrona dels Poetes Valencians. L´acte tindrà lloc a partir de les 20 h. en la parròquia de Sant Pere Apòstol de Benifaió i estarà presidit la CXXXIV Regina dels Jocs Florals, Mónica Duart García acompanyada per la seua Cort d´Amor, formada per: Mª José Duart García, Andrea Villafañe del Riego, Nuria Galbis Carbó, Marián Pérez Chuliá, Alicia Lacomba Rocafull i Sonia Piles Franco.

La salutació, apertura i glossa de l´acte serà realitzada per Félix Duart Boluda, rector de la parròquia de Sant Pere Apòstol de Benifaió i tancarà l´acte el President de Lo Rat Penat, Enric Esteve i Mollà. En la part poètica, el pròleg anirà a càrrec de la poetessa Ampar Cabrera i Sanfèlix, guanyadora de la Flor Natural en els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de València.

El I Dolor, «La profecia de Simeó», serà versada pel poeta Donís Salvador i Chàfer; el II Dolor, «La Fugida a Egipte», per Sito Sanchis; el III Dolor, «La Pèrdua de Jesús en el Temple», serà realitzada per Immaculada Ballester Montava; el IV Dolor, l´ «Encontre en el carrer de l´Amargura» per Mª Jesús Coves i Torralba, el V Dolor, «La Mort de Jesús en la Creu» per Enric Vicent Almero i Zanon, el VI Dolor «El Devallament de la Creu» per Rafael Melià i Castelló i, finalment, el VII Dolor, la «Sepultura de Jesús» serà versada per Josep Albert Aymemir i Casasús, posant fi a les intervencions poètiques. El Cor Popular de Lo Rat Penat posarà música a la vetllada, dirigit per Jesús Madrid.