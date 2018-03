El Centre del Carme va rebre 22.773 visitants durant la setmana de Falles

El Centre del Carme Cultura Contemporània va rebre un total de 22.773 visitants durant la setmana de Falles, del 13 al 18 de març. Aquesta xifra suposa més del doble de visitants que l'any passat, un 125 % més que en el mateix període de 2017. La dada crida molt més l'atenció si es compara amb 2016, quan el centre va reunir 8.361 visites en tot el mes de març. Per procedències, un 83 % van ser de la Comunitat Valenciana, mentre que un 10 % eren de la resta d'Espanya i un 7 % estrangers sent els italians, francesos, alemanys i anglesos els que més s'han interessat per les activitats organitzades a la seu del Consorci de Museus.