Llenguaviva presenta l'Auca de Paiporta i finalitza amb la música de Suquet de Rap

La Setmana del Valencià Llenguaviva va viure aquest dijous la presentació de l'Auca de Paiporta, obra de l'il·lustrador Paco Giménez i l'escriptor Carles Cano, que narra de manera gràfica i lúdica episodis i personatges cèlebres de la història del poble. La publicació es repartirà a bona part de la població escolar.

La presentació de L'Auca de Paiporta forma part de la programació de la segona edició de Llenguaviva, que finalitzarà aquest dissabte amb el concert del grup de rap en valencià Suquet de Rap, a les 19.00 hores als Jardins del Museu de la Rajoleria.

En aquesta mateixa ubicació s'ha desenvolupat l'activitat d'aquest dijous i divendres passats, centrada en sessions concertades amb escoles i instituts per a promoure l'ús del valencià i mostrar la riquesa de la creació literària en la nostra llengua. La poesia de Marc Granell en la veu del rapsoda Vicent Camps, les Rondalles d'Enric Valor, i la presentació dels llibres Parlem d'amor? Tu tries, d'Anna Oliver, i I si fores tu?, de Guillem Montoro i Patrícia Estellés, així com un concurs de booktrailer i la música de Bressolant, formaren part de la programació dels dos primers dies de Llenguaviva. L'escriptora Pepa Guardiola també va presentar la seua obra La memòria de les ones.