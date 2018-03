Rambleta s'obri al Mar Mediterrani

La Rambleta de València inaugurà ahir l'exposició col·lectiva «Mesogeios Thalassa - Mar entre tierras», una mostra en la qual artistes valencians plasmen amb una mirada diferent l´essència i riquesa del mar Mediterrani. Ideada per Maria Teresa Beguiristain, la proposta s´emmarca dins del cicle del VI aniversari que el centre cultural celebra durant aquest març i que gira entorn del multicultural Mare Nostrum, tal i com va informar Levante-EMV.

L´exposició presenta obres de diferents disciplines com la pintura, escultura, fotografia, vídeo o instal·lacions artístiques, totes elles creades per autors molt diversos i amb una gran capacitat d´innovació i de qualitat artística.

Aquesta exposició mostra a través de l´art actual el significat i caràcter únic del Mediterrani: el seu clima, la llum, el color, la gastronomia, la cultura i la manera de vida d´un mar situat entre terres, que «ens uneix amb societats de variades i mil·lenàries cultures».

Estan presents creadors com Rafael Armengol, que contraposarà imatges de la iconografia clàssica; Maribel Doménech, amb les seues dones sahrauís; el color dels paisatges de Rosa Torres; obres com el Mediterrani d'Ángela García i l'estilització urbana i fabril de les petites escultures de Mariano Maestro. Per la seua banda, Rosa Canet aporta l´obra Morimos para nacer. Nacemos para morir, mentre que Mau Monleón particpa amb Empleadas del cariño.

A més, la inauguració va incloure una performance col·lectiva coordinada per Pepe Romero, on participaren els estudiants del grau de Belles Arts Almudena Carbonell, Alba Car, Laura José Iserte, Joan Lluís Llopis, Mireia Pérez Rodríguez i Inés Renya.