Un recorregut per les joies botàniques de Vilamarxant

El Centre de Visitants del Parc Natural del Túria, popularment conegut com la Casa de Fusta, acull des d'este cap de setmana l'exposició «Les plantes del nostre poble». Es tracta d'una mostra organitzada per la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilamarxant i pel Parc Natural del Túria que explica de forma didàctica, amb panells informatius i fotografies, la flora i els ecosistemes propis de Vilamarxant i dels seus espais naturals.

La informació de l'exposició s'estructura a través de 50 fotografies i de cinc panells explicatius i visuals dels ecosistemes de Vilamarxant, com ara les espècies que hi ha a les zones rocoses de les Rodanes, el matoll o la flora pròpia de ribera, que fan de Vilamarxant un espai únic. «És un orgull poder disposar d'un parc natural emblemàtic com el del Túria», assenyalava a la presentació de l'exposició el secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Fran Quesada.

L'exposició comença amb un panell que explica perquè Vilamarxant té una singularitat botànica de la qual no disposen altres entorns naturals de la Comunitat Valenciana. En ell, s'explica que la flora del Parc Natural del Túria és molt singular pels seus espais diversos que van des de roques calcàries fins a plantes de ribera.

«Ens envolta una biodiversitat tremenda i, a més, a prop d'una gran ciutat com és València i a una zona molt poblada i industrialitzada; amb tot, trobem autèntiques joies botàniques», remarcava el biòleg i autor de la mostra Aurelio Peña. «Continuament trobem noves subespècies i plantes amb diferències importants. Per això, hem volgut ressaltar amb fotografies eixa singularitat, amb una gran quantitat d'espècies rares, amenaçades o endèmiques, que són aquelles que no hi ha a cap altre lloc o que són molt escasses fora del Parc Natural del Túria», continuava.

A més d'este primer panell, hi ha tres més amb els ecosistemes propis del Parc Natural i les plantes associades a cadascun. També hi ha un panell dedicat a les tres microreserves del Paratge Natural Municipal les Rodanes, a l'alt de la Rodana Gran, al Racó de Zamora i al Massís, amb 14 espècies endèmiques d'especial protecció que han generat una xarxa única a Europa.

L'exposició «Les plantes del nostre poble» pot visitar-se fins al 27 de maig, de dilluns a diumenge, de 9 a 13.30 hores.