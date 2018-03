Miguel Cervera fa una oda a la saviesa dels nostres avantpassats al seu refranyer

Miguel Cervera Sanz va presentar la setmana passada a la Casa de Cultura de Picassent la seua obra «Refranyer valencià: Saviesa popular dels nostres avantpassats», on ha recollit fins 1.000 refranys i 250 dites populars.

Este treball, que ja va per la seua segona edició, és fruit de deu anys d'intensa labor de recerca per nombroses poblacions valencianes, on ha anat arreplegant les expressions típiques de pobles de tota la Comunitat Valenciana. En les seues pàgines organitza cadascun dels refranys per temes, entre els quals s'inclouen les relacions personals, l'agricultura i la terra o el santoral, entre d'altres.

Segons va manifestar l'autor durant la seua intervenció el refranyer és una filosofia de vida. «Estic educat des del refranyer perquè açò és la saviesa del poble», va insistir l'escriptor procedente d'Alfarp.