'Mulïer' farà les Amèriques

Maduixa Teatre ja prepara les seues maletes per a embarcar-se en una gira on representarà per primera vegada a l'altre costat de l'Atlàntic el seu guardonat treball «Mulïer». La producció escènica de la companyia suecana, premiada amb els Premis MAX al millor espectacle de carrer i a la millor composició musical, a més del Premi Moritz de Fira Tàrrega i el Premi Umore Azoka de Leioa a la millor producció teatral, iniciarà durant els primers dies d'abril el seu periple per les Amèriques.



El poder de la dona

«Mulïer» és un espectacle de dansa sobre xanques interpretat per cinc ballarines. Es tracta d'una arriscada producció en la qual s'han investigat els límits físics amb la dansa i l'equilibri, i on el moviment se suma a la poesia, la força i les emocions.

L'espectacle naix de la necessitat d'explorar la identitat femenina a través del joc corporal, posant l'accent en la imatge, la poètica visual i la narració per arribar a la sensibilitat de l'espectador.

«Mulïer» és un homenatge a totes les dones que durant segles i segles d'opressió han lluitat i segueixen lluitant amb la finalitat de mantenir viu el seu jo salvatge, i que reclamen el seu dret a ballar i córrer lliurement en la nostra societat.

La imminent gira llatinoamericana que durà a terme Maduixa Teatre es complementarà este any amb una llarga llista de destinacions nacionals entre els quals es troben, entre altres ciutats Manresa, Màlaga, Lugo, Marbella, Xest, Eivissa, Alcoi, Lleida, Alzira o Pamplona.

Durant els seus catorze anys de recorregut, Maduixa Teatre ha representat els seus espectacles en més de 20 països de tot el món, ha realitzat més de 2.500 representacions amb els seus diferents espectacles i han estat vistos per més d'un milió d'espectadors.