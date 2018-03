La SGAE ofereix una mirada femenina al cinema polític

A raó d'una sessió setmanal i a partir del pròxim 5 d'abril, tots els dijous fins al 10 de maig, la Sala SGAE Centre Cultural de València oferirà un cicle de pel·lícules de tall polític i social dirigides per dones. En total, seran disset produccions, entre llargmetratges documentals i curtmetratges de diferents gèneres, amb les quals pretén promoure el treball de les dones realitzadores i mostrar, a més, la seua visió a través de la càmera del món que ens envolta.

Les projeccions començaran a les 18.30 hores i l'entrada és gratuïta. Aquesta mateixa mostra, dirigida per Ana Laura Díaz, es va projectar a la madrilenya Sala Berlanga a l'octubre de 2017 i podrà ara gaudir-se a València per iniciativa del Consell Territorial de la SGAE de la Comunitat Valenciana, a través de la Fundació SGAE. La Sala SGAE Centre Cultural va celebrar amb gran èxit la primera edició d'aquest cicle al juny de 2016.

Filmografia compromesa

En paraules de la seua directora, Ana Laura Díaz, el cicle de cinema polític dirigit per dones pretén «recolzar i donar visibilitat a un cinema internacional compromès, divers i creat per dones». I afig: «Difondre aquesta visió i aquest cinema és el nostre major compromís. Creiem en el poder del cinema com a transmissor i transformador d'idees, mitjà ideal perquè aquestes històries es vegen i arriben a llocs llunyans i diversos. Permetent d'aquesta forma crear un lloc de debat i anàlisi del present, pensant en el passat i mirant cap al futur».

Encara que la presència de cineastes espanyoles en el cicle de cinema polític és majoritària, el programa inclou també diverses produccions de Dinamarca ( In light of the revolution, de Lone Falster i Iben Haahr Andersen), Mèxic ( Tiempo Suspendido, de Natalia Bruschtein), Itàlia ( Carretera cartonera, de Marta Mancusi i Anna Trento), El Salvador ( Los ofendidos, de Marcela Zamora) i Bangladés (Under construction, de Rubaiyat Hossain).