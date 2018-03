El Centre del Carme agrega dues residències

La Conselleria de Cultura, a través de la Direcció General de Cultura i Patrimoni i del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, ha resolt la convocatòria del seu programa «Cultura Resident» per a mediació cultural. D'entre els 25 projectes que han concorregut a la convocatòria, el jurat de «Cultura Resident. Mediació Cultural» ha seleccionat les propostes Fuga de amor de Jesús Palomino i Ara vindran les màquines d'Alba Herrero Garcés i Anaïs Florin, per a fer una residència de sis mesos al Centre del Carme de València.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha manifestat que «amb la selecció d'aquests dos últims projectes es fa efectiva ja la primera fase del nostre programa de residències artístiques 'Cultura Resident', amb un total de deu residents a Castelló, València i Alacant». Amoraga ha valorat la repercussió que ha tingut aquest projecte que el Consell ha posat en marxa per primera vegada i que «tracta de lluitar contra la precarització dels processos creatius en qualsevol manifestació artística», i ha avançat que la idea és ampliar el projecte per a l'any que ve.

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, ha explicat que «l'objectiu de 'Cultura Resident. Mediació Cultural' és activar processos de treball sostenibles de mediació amb diversos col·lectius, entitats o agents en contextos locals i generar entorns de col·laboració».

Les propostes busquen utilitzar la creació contemporània com a element mediador i la ciutadania com a agent actiu d'un procés de creació participatiu i relacional, mitjançant el qual atendre les demandes i necessitats d'una comunitat.

En el cas de Jesús Palomino, la seua proposta és un projecte participatiu al voltant de la poesia àrab contemporània en col·laboració amb les comunitats musulmanes residents a la ciutat de València. Per la seua banda, el projecte d'Alba Herrero i Anaïs Florin busca reconstruir els relats subalterns de la València del sud en comú amb els seus veïns.

El director del Consorci de Museus ha recordat que «mitjançant les convocatòries públiques i, concretament a través d'aquest projecte de residències, el que busquem és contribuir a la professionalització del sector artístic en els seus diferents àmbits de treball i en aquest cas reconéixer la tasca del mediador i de la mediadora cultural. Els dos projectes seleccionats fomenten la integració d'un determinat col·lectiu o sector social en l'entorn de la seua comunitat, a través de la creació contemporània». Amb un pressupost total de 43.400 euros, la convocatòria «Cultura Resident. Mediació Cultural» estableix una dotació econòmica per a cada projecte de 1.200 ? mensuals en concepte d'honoraris, fins a 3.000 ? per a la realització del projecte, a més de 600 ? per a la seua presentació i una borsa de viatge de fins a 400 euros.

La residència, que començarà en breu, es desenvoluparà al Centre del Carme Cultura Contemporània, amb el suport del Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València.

Cal recordar que el jurat encarregat de la selecció dels projectes ha estat integrat per Enric Mira Pastor, professor de Comunicació i Psicologia Social de la Universitat d'Alacant; Mª Susana García Rams, directora del Màster en Arteràpia de la Universitat Politècnica de València; Joan Andrés Traver Martí, vicedegà i professor titular del Departament d'Educació, Àrea Teoria i Història de l'Educació de la Universitat Jaume I; Carmen Amoraga, directora general de Cultura i Patrimoni, i José Luis Pérez Pont, gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

La convocatòria s'integra dins del programa «Cultura Resident», pioner a la Comunitat Valenciana en el desenvolupament de residències per a creadors, amb caràcter autonòmic.

A fi d'impulsar la creació contemporània i enfortir el teixit cultural valencià, el projecte, dotat amb 150.000 euros, s'ha posat en marxa a través de tres convocatòries, una per a producció, amb residència a Alacant; una altra per a investigació, amb residència a Castelló, i aquesta última de mediació, a València.

«Cultura Resident» facilita als creadors temps, espai, acompanyament i recursos econòmics per al desenvolupament del seu treball.

Fuga de amor, de Jesús Palomino, és un projecte d'art participatiu que busca visibilitzar les diverses comunitats àrabs en l'àmbit de la ciutat de València. El projecte va especialment dirigit a aquestes comunitats. Una senzilla edició en àrab i valencià de 1.000 exemplars serà distribuïda gratuïtament amb la idea de visibilitzar i donar a conéixer l'abast cultural i estètic de la poesia amorosa àrab contemporània. La proposta es presentarà públicament amb una sèrie de lectures-performance.

A partir del treball de les dues artistes en l'àmbit de la defensa del territori, les seues lluites i la seua memòria, Ara vindran les màquines. Relats subalterns de la València del Sud vol visibilitzar les històries de vida associades a la implantació del Pla Sud i els relats que el discurs dominant va convertir en subalterns. El recent 60 aniversari de l'última gran riuada de València (1957-2017) no ha merescut cap nova reflexió sobre les seues conseqüències i aquelles veus que podrien explicar les històries que no es coneixen van apagant-se.