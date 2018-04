Lucrezia Borgia es trasllada als escenaris francesos

L´òpera Lucrezia Borgia, de Donizetti, es converteix en el primer títol del Palau de les Arts que s´integra en la programació d´un teatre d'òpera francés. El Théâtre du Capitole de Tolosa de Llenguadoc exhibirà dins de la temporada 2018-2019 la proposta d'Emilio Sagi, que, a més, va ser la primera òpera que Els Arts va transmetre en «streaming», segons un comunicat de la Generalitat.

La proposta de Francisco Negrín per a Salome, de Strauss, que va inaugurar en 2010 el Festival del Mediterrani, s'uneix també a la llista de produccions en circulació. Després del seu pas per Bilbao, el muntatge viatjarà pròximament a Estats Units.

L'Òpera d'Houston, un dels teatres més avantguardistes del país, inclourà aquesta obra després de l'excel·lent acolliment de la tetralogia wagneriana El anillo del Nibelungo, coproducció dels Arts i el Maggio Musicale Fiorentino amb el segell de La Fura dels Baus.

Salome es converteix així en la quarta producció dels Arts que es mostrarà a Estats Units després de Fidelio a Los Angeles, El anillo del Nibelungo en Houston i La Bohème, que actualment programa l'Òpera de Filadèlfia.

A més, la coproducció dels Arts amb els Teatres del Canal de la sarsuela La Malquerida, de Penella, s'estrenarà en el mes d'abril en el XXV Festival de Teatre Líric Español d'Oviedo. Fins avui, Els Arts havia exportat els seus treballs a Àustria (Graz), Bèlgica (Brussel·les), Xina (Cantó i Taiwan), Estats Units (Houston i Los Angeles), Itàlia (Gènova, Palerm, Roma i Trieste) i Mònaco (Montecarlo).

Dins d'Espanya, teatres i festivals de la Corunya, Bilbao, Madrid, Murcia, Pamplona, Peralada, Sant Sebastià, Sevilla i Valladolid han recorregut a els treballs escènics realitzats pel centre d'arts valencià.

La Bohème, amb direcció escènica de Davide Livermore, encapçala el ránking de les produccions més demandades; en segona posició es troba L'elisir d'amore, coproducicó amb el Teatre Reial Madrid; El anillo del Nibelungo, amb La Fura dels Baus; o Fidelio, que va inaugurar Els Arts en 2006 i que ha sigut sol·licitat per Madrid, Los Angeles i Florència.