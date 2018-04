«Quan Benicarló va ser Síria, fa 80 anys»

La dansa com a element d´expressivitat que trasllada les sensacions més humanes sobre els bombardejos i les seues conseqüències prenia ahir literalment carrer a Benicarló per mostrar la cara de l´horror que van viure, fa 80 anys, els veïns i veïnes de la localitat durant els bombardejos sobre el municipi.

Era el 3 d´abril de 1938, en plena guerra civil, quan l´aviació va deixar anar les seves bombes sobre els edificis ocasionant 14 morts que ahir eren recordats després de la representació. L´espectacle triat va ser el muntatge de dansa #DETRACA, nominat a la categoria de Millor Espectacle de Carrer als Premis Max 2018 i va anar càrrec de A Tempo Dansa, de la companya de Pepa Cases.

La peça de dansa, juntament amb la pólvora i la participació del públic, van fer reflexionar els presents sobre la guerra i les seues conseqüències. Posteriorment, es van llegir els noms dels veïns i veïnes morts aquell dia, de totes les edats, en un acte que les homenatjava.

Tant l´alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, com l´edil de cultura, Josep Barberà, han destacat les morts «civils als quals les bombes van arrencar somnis i la vida de les mans». Com van assenyalar, era el d´ahir era «un dia per a la reflexió i per a recordar que fa 80 anys Benicarló va ser Síria». «Mai més guerra, ni aquí, ni enlloc, la guerra comença quan acaba la paraula».