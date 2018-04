Torreblanca acollirà un taller d'experts en aus palustres

Torreblanca acollirà el 21 i 22 abril un taller d´experts sobre aus palustres amenaçades i especialment sobre el «carricerín cejudo», espècie amenaçada que es convertirà en el centre d´interès d´este esdeveniment organitzat per la Fundació Global Nature amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient. Experts i investigadors d´Espanya i Portugal es donaran cita en la localitat on s´està treballant en la recuperació de l´aiguamoll, un àrea de descans del «carricerín cejudo» en el seu pas migratori pel Parc Natural a través del projecte LIFE Paludicola. Un dels objectius d´esta trobada és donar a conèixer este projecte, els objectius a curt, mitjà i llarg termini i el seu pla d´acció. El taller constarà de dues jornades, el primer dia es desenvoluparà la seua part més tècnica, analitzant la situació actual de les aus palustres. En el seu segon dia es traslladarà al Prat on s´han programat diferents activitats perquè tots els interessats puguen conèixer més a prop les aus.