El Magnànim editarà en abril «Poemes inèdits», un llibre amb 26 poemes originals de Joan Fuster

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d´Estudis i d´Investigació editarà este més d´abril el llibre «Poemes inèdits» de Joan Fuster, una vegada ha signat els drets amb els hereus de l´escriptor de Sueca. L´edició està ja molt avançada i s´espera que siga una de les novetats més importants del Magnànim de la 53ena Fira del Llibre de València. Després de la publicació el darrer any de Notes d´un desficiós, Poemes inèdits es convertirà en el quart llibre de Fuster editat pel Magnànim i en la desena publicació relacionada amb l´escriptor de Sueca.

El volum reunix vint-i-sis poemes de Joan Fuster que, per diversos motius, havien quedat inèdits fins ara als arxius de l´escriptor, conservats al Centre de Documentació de l´Espai Joan Fuster a Sueca. Poemes inèdits posarà a l´abast del lector composicions de diverses èpoques, tendències i estils que fan del llibre una mostra ben expressiva de la qualitat dels seus versos. El poemari inclou quinze poemes inèdits, nou poemes no inclosos en la versió definitiva del poemari Terra en la boca i la traducció de dos poesies en valencià que s´havien editat originàriament en castellà.

L´estudi introductori està escrit per Salvador Ortells Miralles, especialista en l´obra poètica de Joan Fuster, i oferix per primera vegada una visió global de la poesia fusteriana coneguda en relació a la poesia inèdita. En definitiva, este llibre és un motiu immillorable per rellegir un autor rellevant en el panorama poètic valencià contemporani, però també en l´àmbit de la poesia en valencià del seu temps.

En paraules d´Ortells, «tot i que una part de la seua poesia ha estat publicada en diversos poemaris, llibres col·lectius, revistes i antologies, la seua poesia no és tan coneguda com caldria, ja que ha estat eclipsada per la seua excel·lent i abundant producció assagística i periodística». Amb este llibre es contribuirà a divulgar la poesia fusteriana que «és prou important com per no menystenir-la».

Fuster va publicar entre 1948 i 1954 vuit poemaris: «Sobre Narcís» (1948), «3 poemes» (1949), «Ales o mans» (1949), «Ofici de difunt» (1950), «Va morir tan bella» (1951), «Terra en la boca» (1953), «Poemes per fer» (1953-54) i «Escrit per al silenci» (1954), publicat pel Magnànim. A més, cal afegir una quantitat gens menyspreable de poemes publicats durant la postguerra, en valencià i castellà, en la premsa valenciana (Levante-EMV , un dels diaris en els quals va publicar).

El rellançament de la col·lecció Poesia del Magnànim

«Poemes inèdits» s´editarà dins de la històrica col·lecció Poesia que el Magnànim edità de 1990 a 1996, dirigida aleshores pels poetes Marc Granell i Eduard J. Verger. En la col·lecció històrica, al costat de poetes valencians, s´editaren poemaris bilingües original-valencià ni més ni menys que de Hans Magnus Enzenberger, Derek Walcott, Ingeborg Bachmann, Erick Fried, Paul Éluard o Salvatore Quasimodo, entre d´altres. Ara estarà dirigida pel també poeta i editor Vicent Berenguer i, enguany, junt a «Poesies inèdites» de Fuster, es publicarà «Ciutadà. Poema líric nord-americà de la poeta estatunidenca Claudia Rankine». Com un homenatge a aquell període, el Magnànim ha decidit reprendre el disseny històric de la col·lecció, tal com es pot observar en les cobertes dels llibres de Fuster i de Rankine.

Joan Fuster i Salvador Ortells

Joan Fuster i Ortells (Sueca, 1922-1992) ha estat un dels escriptors i intel·lectuals valencians més rellevants del segle XX. Entre la gran varietat de gèneres literaris que conreà, destaquen la historiografia, l´articulisme periodístic, la traducció, el dietarisme, l´aforisme, la crítica literària i, també, la poesia. Fou reconegut, sobretot, per la seua producció assagística, que es caracteritza per la diversitat temàtica i la multiplicitat d´interessos, i que conté títols emblemàtics com «Nosaltres, els valencians», «Diccionari per a ociosos» i «El descrèdit de la realitat».

Salvador Ortells Miralles (Sueca, 1977) és llicenciat i doctor en Filologia Catalana. Ha publicat nombrosos estudis i articles sobre l´obra literària de Joan Fuster, entre els quals destaquen la coordinació del volum col·lectiu Joan Fuster, llibre a llibre. Diccionari bibliogràfic (2015), l´edició de l´antologia Joan Fuster recitable (2016) i la tesi doctoral La poesia de Joan Fuster (2017). En l´actualitat és director de l´Espai Joan Fuster i professor associat del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València.